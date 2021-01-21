Что приготовить из соленого сыра халуми, сколько в нем килокалорий и почему он так популярен? Самые интересные факты о сыре халуми рассказывает судья 1 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Елизавета Глинская.

Все большую популярность в Украине набирает непривычный для нас сыр халуми. Вы, наверное, уже видели его на прилавках супермаркетов или как ингредиент в популярных фит-сэндвичах. Елизавета Глинская решила поделиться полезной информацией о сыре халуми на своей странице в соцсети Инстаграм.

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Сыр халуми – это…

Халуми – это традиционный сыр Кипра, можно даже сказать, что это его визитка. Его изготавливали на острове Кипр еще в конце XVI века. Сегодня он пользуется большой популярностью в Греции и на Ближнем Востоке.



Сыр Халуми

Халуми – это мягкий сыр, который состоит из смеси козьего и овечьего молока. Часто в него добавляют коровье молоко, но это обычно делают на продажу в магазины.

Необычным этот сыр считают из-за его устойчивости к высоким температурам – плавлению. В процессе его приготовления не используют кислоту или кислотообразующие бактерии, а только сычужный фермент.

По структуре сыр халуми имеет белую мякоть, идущую слоями. Халуми чем-то похож на итальянскую моцареллу. На вкус этот сыр довольно соленый, а хранят его в натуральном соке, смешанным с подсоленной водой.

Если сыр халуми заморозить, то хранить его в таком состоянии можно около года. Если же его передержать в процессе приготовления – он будет сухим и слишком соленым.

Как есть сыр халуми

Халуми часто используют как ингредиент для жареных блюд или блюд на гриле. Данный сыр можно жарить как на сковородке, так и на гриле до золотистой корочки – он не расплавится.



Жареный на гриле сыр халуми

В 100 граммах сыра халуми 261 ккал, а в жареном – 334 ккал.

Смело добавляйте сыр халуми в салаты, фит-сэндвичи, подавайте его с овощами и мясом, даже копченой свининой.

Кстати, на Кипре его традиционно подают с арбузом. Приятного аппетита!