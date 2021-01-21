Что такое халуми и с чем и как правильно есть сыр рассказывает Лиза Глинская
Что приготовить из соленого сыра халуми, сколько в нем килокалорий и почему он так популярен? Самые интересные факты о сыре халуми рассказывает судья 1 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Елизавета Глинская.
Все большую популярность в Украине набирает непривычный для нас сыр халуми. Вы, наверное, уже видели его на прилавках супермаркетов или как ингредиент в популярных фит-сэндвичах. Елизавета Глинская решила поделиться полезной информацией о сыре халуми на своей странице в соцсети Инстаграм.
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Сыр халуми – это…
Халуми – это традиционный сыр Кипра, можно даже сказать, что это его визитка. Его изготавливали на острове Кипр еще в конце XVI века. Сегодня он пользуется большой популярностью в Греции и на Ближнем Востоке.
Сыр Халуми
Халуми – это мягкий сыр, который состоит из смеси козьего и овечьего молока. Часто в него добавляют коровье молоко, но это обычно делают на продажу в магазины.
Необычным этот сыр считают из-за его устойчивости к высоким температурам – плавлению. В процессе его приготовления не используют кислоту или кислотообразующие бактерии, а только сычужный фермент.
По структуре сыр халуми имеет белую мякоть, идущую слоями. Халуми чем-то похож на итальянскую моцареллу. На вкус этот сыр довольно соленый, а хранят его в натуральном соке, смешанным с подсоленной водой.
Если сыр халуми заморозить, то хранить его в таком состоянии можно около года. Если же его передержать в процессе приготовления – он будет сухим и слишком соленым.
Как есть сыр халуми
Халуми часто используют как ингредиент для жареных блюд или блюд на гриле. Данный сыр можно жарить как на сковородке, так и на гриле до золотистой корочки – он не расплавится.
Жареный на гриле сыр халуми
В 100 граммах сыра халуми 261 ккал, а в жареном – 334 ккал.
Смело добавляйте сыр халуми в салаты, фит-сэндвичи, подавайте его с овощами и мясом, даже копченой свининой.
Кстати, на Кипре его традиционно подают с арбузом. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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