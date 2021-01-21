Що приготувати з соленого сиру Халумі, скільки в ньому кілокалорій та через, що він такий популярний?Найцікавіші факти про сир Халумі розповідає суддя 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Єлизавета Глінська.

Все більшої популярності в Україні набирає незвичний для нас сир Халумі. Ви мабутьвже бачили його на прилавках супермаркетів або зазначеного, як інгредієнт у популярних фіт-сендвічах. Єлизавета Глінська вирішила поділитися корисною інформацією про сир Халумі на своїй сторінці в соцмережі інстаграм.

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Сир Халумі – це …

Халумі – це традиційний сир Кіпру, можна навіть сказати, що це його візитівка. Його виготовляли на острові Кіпр ще вкінці XVI століття. Сьогодні він користується неабиякою популярністю в Греції та на Близькому Сході.

Сир Халумі

Халумі – це м'який сир, який складається з суміші козиного та овечого молока. Часто до нього додають коров'яче молоко, але це зазвичай роблять на продаж до магазинів.

Незвичним цей сир вважають через його стійкість до високих температур – плавлення. У процесі його приготування не використовують кислоту або кислотоутворюючі бактерії, а тільки сичужний фермент.

За структурою сир Халумі має білу м'якоть, що йде шарами. Халумі чимось схожа на італійську Моцарелу. На смак цей сир доволі солений, а зберігають його в натуральному соку, змішаним з підсоленою водою.

Якщо сир Халумі заморозити, то зберігати його в такому стані можна близько року. Якщо ж його перетримати в процесі приготування – він буде сухим та надто соленим.

Як їсти сир Халумі

Халумі часто використовують як інгредієнт для смажених страв або страв на грилі. Даний сир можна смажити як на сковорідці, так і на грилі до золотистої скоринки – він не розплавиться.

Смажений на грилі сир Халумі

У 100 грамах сиру Халумі 261 ккал, а у смаженого – 334 ккал.

Сміло додавайте сир Халумі до салатів, фіт-сендвічів, подавайте його з овочами та м'ясом, навіть копченою свининою.

До речі, на Кіпрі його традиційно подають з кавуном. Смачного!