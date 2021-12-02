Хит рождественских лакомств: два рецепта штоллена – классический и сырный

Штолен – кекс продолговатой формы с большим количеством пряностей, изюма, орешков, цукатов. Мы подготовили для вас два рецепта рождественской выпечки, которые точно придут вам по вкусу.

История штолена (на немецком Stollen или Christstollen) начинается в 1329 году. Поговаривают, что в те годы кекс считался одним из праздничных даров для епископа. Тогда его готовили постным – без масла, на основе муки, воды и овса.

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В 1430 году Эрнст Саксонский вместе со своим братом герцогом Альбрехтом обратились к Папе Николаю V с просьбой разрешить использовать для выпечки сливочное масло. К сожалению, они не получили желаемого разрешения и кекс еще на 60 лет остался постным. Только в 1491 году глава католической церкви Иннокентий VIII разрешил использовать сливочное масло во время поста. Благодаря изменениям в рецептуре вкус и консистенция приобрели нежный вкус.

Существует много разновидностей штоллена: творожный, маковый, миндальный, ореховый, марципановый, но самый вкусный – классический. Согласно традициям, на вид традиционный классический штоллен должен напоминать завернутого в пеленку новорожденного Иисуса.

Особенностью штоллена является его хранение – чем дольше он лежит, тем ярче становится его вкус. Именно поэтому его всегда готовят за несколько недель до Рождества.

Рецепт классического штоллена

Время: 4 часа

4 часа Порции: 4 – 6



Рождественский штолен / Фото Глинской

​ – 500 граммов муки;​ – 14 граммов сухих дрожжей;​ – 250 миллилитров молока;​ – 100 граммов сахара;​ – 225 граммов сливочного масла;​ – цедра апельсина;​ – цедра лимона;​ – 1/4 чайной ложки молотого кардамона;​ – 1/4 чайной ложки молотой корицы;​ – 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха;​ – 1/4 чайной ложки молотого имбиря;​ – 5 граммов соли.– 250 граммов изюма;– 75 граммов сушеной клюквы;– 75 граммов цукатов;– 90 граммов миндаля;– 80 миллилитров рома;– 50 граммов сливочного масла;– сахарная пудра.

Приготовление:

Для приготовления теста просейте муку через мелкое сито. Смешайте все сухие ингредиенты и тщательно перемешайте их. Добавьте теплое молоко и снова перемешайте. Соедините массу со сливочным маслом и тщательно вымешайте тесто. Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте "отдохнуть" на 60 минут в теплом месте. Сухофрукты высыпьте в миску, залейте кипятком и дайте постоять 5 минут. Слейте с них лишнюю воду, добавьте цукатов и залейте начинку для штоллена ромом. Перемешайте и оставьте на час настаиваться. Всыпьте орехи, цукаты с ромом и сухофруктами в тесто и еще раз замесите тесто. Переложите готовое тесто на поверхность присыпанную мукой и слегка раскатайте. Сформируйте штолен: продолговатый, похожий на батон. Накройте чистым полотенцем и оставьте на 60 минут "отдохнуть". Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте штолен 60 – 70 минут до румяной корочки. Готовую выпечку немного охладите и обильно посыпьте поверхность рождественского кекса сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Рецепт творожного штоллена

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6



Сырный штолен / Фото iStock

– 200 граммов сливочного масла;– 150 граммов сахара;– 200 грамм творога;– 100 граммов сырых яиц;– цедра лимона;– цедра апельсина;– 10 граммов разрыхлителя;– 500 граммов муки;– 250 граммов светлых изюма;– 200 граммов сушеной черники;– 150 миллилитров рома.– 200 граммов растопленного сливочного масла;– 200 граммов сахарной пудры.

Приготовление: