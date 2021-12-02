Хит рождественских лакомств: два рецепта штоллена – классический и сырный
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Штолен – кекс продолговатой формы с большим количеством пряностей, изюма, орешков, цукатов. Мы подготовили для вас два рецепта рождественской выпечки, которые точно придут вам по вкусу.
История штолена (на немецком Stollen или Christstollen) начинается в 1329 году. Поговаривают, что в те годы кекс считался одним из праздничных даров для епископа. Тогда его готовили постным – без масла, на основе муки, воды и овса.
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В 1430 году Эрнст Саксонский вместе со своим братом герцогом Альбрехтом обратились к Папе Николаю V с просьбой разрешить использовать для выпечки сливочное масло. К сожалению, они не получили желаемого разрешения и кекс еще на 60 лет остался постным. Только в 1491 году глава католической церкви Иннокентий VIII разрешил использовать сливочное масло во время поста. Благодаря изменениям в рецептуре вкус и консистенция приобрели нежный вкус.
Существует много разновидностей штоллена: творожный, маковый, миндальный, ореховый, марципановый, но самый вкусный – классический. Согласно традициям, на вид традиционный классический штоллен должен напоминать завернутого в пеленку новорожденного Иисуса.
Особенностью штоллена является его хранение – чем дольше он лежит, тем ярче становится его вкус. Именно поэтому его всегда готовят за несколько недель до Рождества.
Рецепт классического штоллена
- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
Рождественский штолен / Фото Глинской
– 500 граммов муки;
– 14 граммов сухих дрожжей;
– 250 миллилитров молока;
– 100 граммов сахара;
– 225 граммов сливочного масла;
– цедра апельсина;
– цедра лимона;
– 1/4 чайной ложки молотого кардамона;
– 1/4 чайной ложки молотой корицы;
– 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха;
– 1/4 чайной ложки молотого имбиря;
– 5 граммов соли.
Ингредиенты для начинки:
– 250 граммов изюма;
– 75 граммов сушеной клюквы;
– 75 граммов цукатов;
– 90 граммов миндаля;
– 80 миллилитров рома;
– 50 граммов сливочного масла;
– сахарная пудра.
Приготовление:
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Для приготовления теста просейте муку через мелкое сито.
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Смешайте все сухие ингредиенты и тщательно перемешайте их.
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Добавьте теплое молоко и снова перемешайте.
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Соедините массу со сливочным маслом и тщательно вымешайте тесто.
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Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте "отдохнуть" на 60 минут в теплом месте.
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Сухофрукты высыпьте в миску, залейте кипятком и дайте постоять 5 минут.
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Слейте с них лишнюю воду, добавьте цукатов и залейте начинку для штоллена ромом. Перемешайте и оставьте на час настаиваться.
-
Всыпьте орехи, цукаты с ромом и сухофруктами в тесто и еще раз замесите тесто.
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Переложите готовое тесто на поверхность присыпанную мукой и слегка раскатайте.
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Сформируйте штолен: продолговатый, похожий на батон. Накройте чистым полотенцем и оставьте на 60 минут "отдохнуть".
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Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте штолен 60 – 70 минут до румяной корочки.
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Готовую выпечку немного охладите и обильно посыпьте поверхность рождественского кекса сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Рецепт творожного штоллена
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
Сырный штолен / Фото iStock
– 200 граммов сливочного масла;
– 150 граммов сахара;
– 200 грамм творога;
– 100 граммов сырых яиц;
– цедра лимона;
– цедра апельсина;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 500 граммов муки;
– 250 граммов светлых изюма;
– 200 граммов сушеной черники;
– 150 миллилитров рома.
Дополнительно:
– 200 граммов растопленного сливочного масла;
– 200 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
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Замочите чернику и изюм в кипятке на 1 минуту, далее слейте воду и промойте их в холодной.
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Залейте их ромом, накройте слоем пищевой пленки и оставьте на ночь.
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Откиньте сухофрукты на сито и оставьте, чтобы стек весь ром.
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Для творожного теста смешайте мягкое масло, цедру лимона и апельсина и взбейте миксером.
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Добавьте сахар и снова перемешайте.
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Добавьте яйца и домашний творог – перемешайте.
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Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к творожной массе. Замесите тесто.
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Добавьте в тесто сухофрукты, еще раз перемешайте и разделите массу на три части.
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Переложите штоллены на противень покрытый слоем пергамента.
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Выпекайте в разогретой духовке при 175 – 180 градусов в течение 40 – 45 минут.
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Смажьте готовые штоллены растопленным сливочным маслом со всех сторон и посыпьте сахарной пудрой.
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Рождественская выпечка готова. Приятного аппетита!