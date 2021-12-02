История штолена (на немецком Stollen или Christstollen) начинается в 1329 году. Поговаривают, что в те годы кекс считался одним из праздничных даров для епископа. Тогда его готовили постным – без масла, на основе муки, воды и овса.

Читайте также Сила перемен: как Creative Chefs Summit 2021 объединил кулинарных гуру

В 1430 году Эрнст Саксонский вместе со своим братом герцогом Альбрехтом обратились к Папе Николаю V с просьбой разрешить использовать для выпечки сливочное масло. К сожалению, они не получили желаемого разрешения и кекс еще на 60 лет остался постным. Только в 1491 году глава католической церкви Иннокентий VIII разрешил использовать сливочное масло во время поста. Благодаря изменениям в рецептуре вкус и консистенция приобрели нежный вкус.

Существует много разновидностей штоллена: творожный, маковый, миндальный, ореховый, марципановый, но самый вкусный – классический. Согласно традициям, на вид традиционный классический штоллен должен напоминать завернутого в пеленку новорожденного Иисуса.

Особенностью штоллена является его хранение – чем дольше он лежит, тем ярче становится его вкус. Именно поэтому его всегда готовят за несколько недель до Рождества.

Рецепт классического штоллена

  • Время: 4 часа
  • Порции: 4 – 6


Рождественский штолен / Фото Глинской

Приготовление:

  1. Для приготовления теста просейте муку через мелкое сито.

  2. Смешайте все сухие ингредиенты и тщательно перемешайте их.

  3. Добавьте теплое молоко и снова перемешайте.

  4. Соедините массу со сливочным маслом и тщательно вымешайте тесто.

  5. Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте "отдохнуть" на 60 минут в теплом месте.

  6. Сухофрукты высыпьте в миску, залейте кипятком и дайте постоять 5 минут.

  7. Слейте с них лишнюю воду, добавьте цукатов и залейте начинку для штоллена ромом. Перемешайте и оставьте на час настаиваться.

  8. Всыпьте орехи, цукаты с ромом и сухофруктами в тесто и еще раз замесите тесто.

  9. Переложите готовое тесто на поверхность присыпанную мукой и слегка раскатайте.

  10. Сформируйте штолен: продолговатый, похожий на батон. Накройте чистым полотенцем и оставьте на 60 минут "отдохнуть".

  11. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте штолен 60 – 70 минут до румяной корочки.

  12. Готовую выпечку немного охладите и обильно посыпьте поверхность рождественского кекса сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Рецепт творожного штоллена

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4 – 6


Сырный штолен / Фото iStock

Приготовление:

  1. Замочите чернику и изюм в кипятке на 1 минуту, далее слейте воду и промойте их в холодной.

  2. Залейте их ромом, накройте слоем пищевой пленки и оставьте на ночь.

  3. Откиньте сухофрукты на сито и оставьте, чтобы стек весь ром.

  4. Для творожного теста смешайте мягкое масло, цедру лимона и апельсина и взбейте миксером.

  5. Добавьте сахар и снова перемешайте.

  6. Добавьте яйца и домашний творог – перемешайте.

  7. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к творожной массе. Замесите тесто.

  8. Добавьте в тесто сухофрукты, еще раз перемешайте и разделите массу на три части.

  9. Переложите штоллены на противень покрытый слоем пергамента.

  10. Выпекайте в разогретой духовке при 175 – 180 градусов в течение 40 – 45 минут.

  11. Смажьте готовые штоллены растопленным сливочным маслом со всех сторон и посыпьте сахарной пудрой.

  12. Рождественская выпечка готова. Приятного аппетита!