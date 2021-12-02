История штолена (на немецком Stollen или Christstollen) начинается в 1329 году. Поговаривают, что в те годы кекс считался одним из праздничных даров для епископа. Тогда его готовили постным – без масла, на основе муки, воды и овса.

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В 1430 году Эрнст Саксонский вместе со своим братом герцогом Альбрехтом обратились к Папе Николаю V с просьбой разрешить использовать для выпечки сливочное масло. К сожалению, они не получили желаемого разрешения и кекс еще на 60 лет остался постным. Только в 1491 году глава католической церкви Иннокентий VIII разрешил использовать сливочное масло во время поста. Благодаря изменениям в рецептуре вкус и консистенция приобрели нежный вкус.

Существует много разновидностей штоллена: творожный, маковый, миндальный, ореховый, марципановый, но самый вкусный – классический. Согласно традициям, на вид традиционный классический штоллен должен напоминать завернутого в пеленку новорожденного Иисуса.

Особенностью штоллена является его хранение – чем дольше он лежит, тем ярче становится его вкус. Именно поэтому его всегда готовят за несколько недель до Рождества.

Рецепт классического штоллена

Время: 4 часа

4 часа Порции: 4 – 6



Рождественский штолен / Фото Глинской

Ингредиенты для теста:

​ – 500 граммов муки;

​ – 14 граммов сухих дрожжей;

​ – 250 миллилитров молока;

​ – 100 граммов сахара;

​ – 225 граммов сливочного масла;

​ – цедра апельсина;

​ – цедра лимона;

​ – 1/4 чайной ложки молотого кардамона;

​ – 1/4 чайной ложки молотой корицы;

​ – 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха;

​ – 1/4 чайной ложки молотого имбиря;

​ – 5 граммов соли.

Ингредиенты для начинки:

– 250 граммов изюма;

– 75 граммов сушеной клюквы;

– 75 граммов цукатов;

– 90 граммов миндаля;

– 80 миллилитров рома;

– 50 граммов сливочного масла;

– сахарная пудра.

Приготовление:

Для приготовления теста просейте муку через мелкое сито. Смешайте все сухие ингредиенты и тщательно перемешайте их. Добавьте теплое молоко и снова перемешайте. Соедините массу со сливочным маслом и тщательно вымешайте тесто. Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте "отдохнуть" на 60 минут в теплом месте. Сухофрукты высыпьте в миску, залейте кипятком и дайте постоять 5 минут. Слейте с них лишнюю воду, добавьте цукатов и залейте начинку для штоллена ромом. Перемешайте и оставьте на час настаиваться. Всыпьте орехи, цукаты с ромом и сухофруктами в тесто и еще раз замесите тесто. Переложите готовое тесто на поверхность присыпанную мукой и слегка раскатайте. Сформируйте штолен: продолговатый, похожий на батон. Накройте чистым полотенцем и оставьте на 60 минут "отдохнуть". Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте штолен 60 – 70 минут до румяной корочки. Готовую выпечку немного охладите и обильно посыпьте поверхность рождественского кекса сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Рецепт творожного штоллена

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6



Сырный штолен / Фото iStock

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сахара;

– 200 грамм творога;

– 100 граммов сырых яиц;

– цедра лимона;

– цедра апельсина;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 500 граммов муки;

– 250 граммов светлых изюма;

– 200 граммов сушеной черники;

– 150 миллилитров рома.

Дополнительно:

– 200 граммов растопленного сливочного масла;

– 200 граммов сахарной пудры.

Приготовление: