Історія штолену (німецькою Stollen або Christstollen) розпочинається у 1329 році. Подейкують, що в ті роки кекс вважався одним зі святкових дарів для єпископа. Тоді його готували пісним – без масла, на основі борошна, води та вівса.

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У 1430 році Ернст Саксонський разом зі своїм братом герцогом Альбрехтом звернулись до Папи Миколи V із проханням дозволити використовувати для випічки вершкове масло. На жаль, вони не отримали бажаного дозволу та кекс ще на 60 років залишився пісним. Тільки у 1491 році голова католицької церкви Інокентій VIII дозволив використовувати вершкове масло під час посту. Завдяки змінам в рецептурі смак та консистенція набули ніжного смаку.

Існує багато різновидів штолена: сирний, маковий, мигдалевий, горіховий, марципановий, але найсмачніший – класичний. Згідно з традиціями, на вигляд традиційний класичний штолен має нагадувати загорнутого в пелюшку новонародженого Ісусика.

Особливістю штолена є його зберігання – чим довше він лежить, тим яскравішим стає його смак. Саме тому його завжди готують за кілька тижнів до Різдва.

Рецепт класичного штолену

  • Час: 4 години
  • Порції: 4 – 6


Різдвяний штолен / Фото Глінської

Приготування:

  1. Для приготування тіста просійте борошно через дрібне сито.
  1. Змішайте всі сухі інгредієнти та ретельно перемішайте їх.
  1. Додайте теплого молока та знову перемішайте.
  1. З'єднайте масу з вершковим маслом та ретельно вимішайте тісто.
  1. Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть "відпочити" на 60 хвилин в теплому місці.
  1. Сухофрукти висипте в миску, залийте окропом та дайте постояти 5 хвилин.
  1. Злийте з них зайву воду, додайте цукатів та залийте начинку для штолена ромом. Перемішайте та залишіть на годину настоюватися.
  1. Всипте горіхи, цукати з ромом та сухофруктами до тіста та ще раз замісіть тісто.
  1. Перекладіть готове тісто на поверхню присипану борошном та злегка розкачайте.
  1. Сформуйте штолен: подовгуватий, схожу на батон. Накрийте чистим рушником та залишіть на 60 хвилин "відпочити".
  1. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте штолен 60 – 70 хвилин до рум'яної скоринки.
  1. Готову випічку трішки охолодіть та рясно посипте поверхню різдвяного кексу цукровою пудрою.

Смачного!

Рецепт сирного штолену

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 6


Сирний штолен / Фото iStock

Приготування:

  1. Замочіть чорницю та родзинки в окропі на 1 хвилину, далі злийте воду та промийте їх в холодній.
  1. Залийте їх ромом, накрийте шаром харчової плівки та залишіть на ніч.
  1. Відкиньте сухофрукти на сито та залишіть, щоб стік весь ром.
  1. Для сирного тіста змішайте м'яке масло, цедру лимона та апельсина та збийте міксером.
  1. Додайте цукор та знову перемішайте.
  1. Додайте яйця та домашній сир – перемішайте.
  1. Змішайте борошно з розпушувачем та додайте до сирної маси. Замісіть тісто.
  1. Додайте до тіста сухофрукти, ще раз перемішайте та розділіть масу на три частини.
  1. Перекладіть штолени на деко вкрите шаром пергаменту.
  1. Випікайте в розігрітій духовці при 175 – 180 градусів протягом 40 – 45 хвилин.
  1. Змастіть готові штолени розтопленим вершковим маслом зі всіх боків та посипте цукровою пудрою.
  1. Різдвяна випічка готова. Смачного!