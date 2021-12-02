Історія штолену (німецькою Stollen або Christstollen) розпочинається у 1329 році. Подейкують, що в ті роки кекс вважався одним зі святкових дарів для єпископа. Тоді його готували пісним – без масла, на основі борошна, води та вівса.
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У 1430 році Ернст Саксонський разом зі своїм братом герцогом Альбрехтом звернулись до Папи Миколи V із проханням дозволити використовувати для випічки вершкове масло. На жаль, вони не отримали бажаного дозволу та кекс ще на 60 років залишився пісним. Тільки у 1491 році голова католицької церкви Інокентій VIII дозволив використовувати вершкове масло під час посту. Завдяки змінам в рецептурі смак та консистенція набули ніжного смаку.
Існує багато різновидів штолена: сирний, маковий, мигдалевий, горіховий, марципановий, але найсмачніший – класичний. Згідно з традиціями, на вигляд традиційний класичний штолен має нагадувати загорнутого в пелюшку новонародженого Ісусика.
Особливістю штолена є його зберігання – чим довше він лежить, тим яскравішим стає його смак. Саме тому його завжди готують за кілька тижнів до Різдва.
Рецепт класичного штолену
- Час: 4 години
- Порції: 4 – 6
Різдвяний штолен / Фото Глінської
Приготування:
- Для приготування тіста просійте борошно через дрібне сито.
- Змішайте всі сухі інгредієнти та ретельно перемішайте їх.
- Додайте теплого молока та знову перемішайте.
- З'єднайте масу з вершковим маслом та ретельно вимішайте тісто.
- Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть "відпочити" на 60 хвилин в теплому місці.
- Сухофрукти висипте в миску, залийте окропом та дайте постояти 5 хвилин.
- Злийте з них зайву воду, додайте цукатів та залийте начинку для штолена ромом. Перемішайте та залишіть на годину настоюватися.
- Всипте горіхи, цукати з ромом та сухофруктами до тіста та ще раз замісіть тісто.
- Перекладіть готове тісто на поверхню присипану борошном та злегка розкачайте.
- Сформуйте штолен: подовгуватий, схожу на батон. Накрийте чистим рушником та залишіть на 60 хвилин "відпочити".
- Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте штолен 60 – 70 хвилин до рум'яної скоринки.
- Готову випічку трішки охолодіть та рясно посипте поверхню різдвяного кексу цукровою пудрою.
Смачного!
Рецепт сирного штолену
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
Сирний штолен / Фото iStock
Приготування:
- Замочіть чорницю та родзинки в окропі на 1 хвилину, далі злийте воду та промийте їх в холодній.
- Залийте їх ромом, накрийте шаром харчової плівки та залишіть на ніч.
- Відкиньте сухофрукти на сито та залишіть, щоб стік весь ром.
- Для сирного тіста змішайте м'яке масло, цедру лимона та апельсина та збийте міксером.
- Додайте цукор та знову перемішайте.
- Додайте яйця та домашній сир – перемішайте.
- Змішайте борошно з розпушувачем та додайте до сирної маси. Замісіть тісто.
- Додайте до тіста сухофрукти, ще раз перемішайте та розділіть масу на три частини.
- Перекладіть штолени на деко вкрите шаром пергаменту.
- Випікайте в розігрітій духовці при 175 – 180 градусів протягом 40 – 45 хвилин.
- Змастіть готові штолени розтопленим вершковим маслом зі всіх боків та посипте цукровою пудрою.
- Різдвяна випічка готова. Смачного!