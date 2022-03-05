Хлеб без замеса: легкий рецепт от Владимира Ярославского
5 марта 2022 , 23:05Читати новину українською
Источник:інстаграм Володимира Ярославського
Украинский ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом хлеба без замеса.
Хлеб без замеса
- Время: 14 – 18 часов
- Порции: 1
Читайте также Без муки, дрожжей и яиц: рецепт овсяного хлебаИнгредиенты:
– 400 граммов муки;
– 8 граммов соли;
– 1/3 чайной ложки сухих дрожжей;
– 300 миллилитров воды;
– мука на подпил.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Смешайте муку с солью, дрожжами. Влейте воду комнатной температуры и быстро перемешайте.
- Оставьте тесто в миске, накройте слоем пищевой пленки и оставьте на 12-16 часов в теплом месте.
- Выложите на стол слой пергамента, посыпьте мукой.
- Осторожно сложите тесто конвертом. Каждый раз тесто немного придавливайте, чтобы оно "склеилось".
- Удалите остатки муки из листа пергамента и переведите тесто швом вниз.
️ 7. Накрыть его полотенцем и дайте подойти 2 часа.
- За 30 минут до истечения времени, включите духовку, поставьте в нее чугунную кастрюлю с крышкой и нагрейте до 250 градусов.
- Осторожно извлеките кастрюлю и поместите в нее тесто вместе с пергаментом. Накройте крышкой.
- Выпекайте 30 минут под крышкой, далее еще 20 минут без крышки.
- Охладите хлеб на остатке и подавайте к столу.
Приятного аппетита!