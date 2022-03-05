Хлеб без замеса: легкий рецепт от Владимира Ярославского

5 марта 2022 , 23:05
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Источник:

інстаграм Володимира Ярославського

Украинский ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом хлеба без замеса.

Хлеб без замеса

  • Время: 14 – 18 часов
  • Порции: 1

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Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 8 граммов соли;
– 1/3 чайной ложки сухих дрожжей;
– 300 миллилитров воды;
– мука на подпил.

Приготовление:

  1. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  1. Смешайте муку с солью, дрожжами. Влейте воду комнатной температуры и быстро перемешайте.
  1. Оставьте тесто в миске, накройте слоем пищевой пленки и оставьте на 12-16 часов в теплом месте.
  1. Выложите на стол слой пергамента, посыпьте мукой.
  1. Осторожно сложите тесто конвертом. Каждый раз тесто немного придавливайте, чтобы оно "склеилось".
  1. Удалите остатки муки из листа пергамента и переведите тесто швом вниз.

 ️    7. Накрыть его полотенцем и дайте подойти 2 часа.

  1. За 30 минут до истечения времени, включите духовку, поставьте в нее чугунную кастрюлю с крышкой и нагрейте до 250 градусов.
  1. Осторожно извлеките кастрюлю и поместите в нее тесто вместе с пергаментом. Накройте крышкой.
  1. Выпекайте 30 минут под крышкой, далее еще 20 минут без крышки.
  1. Охладите хлеб на остатке и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак