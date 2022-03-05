Хліб без замісу
- Час: 14 – 18 годин
- Порції: 1
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Приготування:
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Змішайте борошно з сіллю, дріжджами. Влийте воду кімнатної температури та швидко все перемішайте.
- Залишіть тісто в мисці, накрийте шаром харчової плівки та залишіть на 12 – 16 годин в теплому місці.
- Викладіть на стіл шар пергаменту, посипте борошном.
- Обережно складіть тісто "конвертом". Кожного разу тісто трохи придавлюйте, щоб воно "склеїлося".
- Приберіть залишки борошна з листа пергаменту і перекладіть тісто швом униз.
- Накрити його рушником і дайте підійти 2 години.
- За 30 хвилин до закінчення часу, включіть духовку, поставте в неї чавунну каструлю з кришкою і нагрійте до 250 градусів.
- Обережно вийміть каструлю і помістіть в неї тісто разом з пергаментом. Накрийте кришкою.
- Випікайте здобу 30 хвилин під кришкою, далі ще 20 хвилин без кришки.
1️1. Охолодіть хліб на рештці та подавайте до столу.
Смачного!