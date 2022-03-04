Рецептом поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Воспользуйтесь им – у вас получится отличный овсяный хлеб.

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Рецепт овсяного хлеба

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте овсянку, семена, мед и растительное масло.
  1. Добавьте соль и соду.
  1. Залейте ингредиенты водой, перемешайте и оставьте массу набухнуть (на 30 минут).
  1. Сформируйте буханку и переложите в форму, застеленную пергаментом для выпечки.
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте хлеб 45 – 50 минут.
  1. Готовому овсяному хлебу дайте остыть, а затем нарежьте его на ломтики.

Приятного аппетита!