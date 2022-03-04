Рецептом поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Воспользуйтесь им – у вас получится отличный овсяный хлеб.
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Рецепт овсяного хлеба
- Время: 1 час 40 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- В большой миске смешайте овсянку, семена, мед и растительное масло.
- Добавьте соль и соду.
- Залейте ингредиенты водой, перемешайте и оставьте массу набухнуть (на 30 минут).
- Сформируйте буханку и переложите в форму, застеленную пергаментом для выпечки.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте хлеб 45 – 50 минут.
- Готовому овсяному хлебу дайте остыть, а затем нарежьте его на ломтики.
Приятного аппетита!