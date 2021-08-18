Полезно и вкусно: рецепт домашнего хлеба из зеленой гречки

Домашний хлеб – лучший, а если он еще и полезный, низкокалорийный и без сахара – объедение! Мы подготовили для вас рецепт гречневого хлеба, который вы с легкостью можете приготовить дома для семьи.

Гречневый хлеб – это питательная и полезная сдоба, которая не навредит вашей фигуре. В тесто можно добавлять любые любимые семена, даже чиа.

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Рецепт домашнего хлеба из зеленой гречки

Время: 24 часа

24 часа Порции: 1



Гречневый хлеб / Фото Fat Killers

Приготовление:

Заранее замочите зеленую гречку в чистой воде на 8 часов. Промойте ее и слейте воду. Влейте в гречку лимонный сок, добавьте соду и соль по вашему вкусу. Тщательно перебейте семяна в блендере. Смешайте семена и гречку, снова перебейте блендером и накройте слоем пищевой пленки. Сделайте в пленке небольшое отверстие. Оставьте гречку еще на 8 – 12 часов. Перелейте тесто в силиконовую форму для выпечки, посыпьте семенами сверху и отправьте в духовку. Выпекайте хлеб при 180 градусах в течение 1,5 – 2 часов.

– 500 г зеленой гречки;– 3 мл сока лимона;– 15 г семян льна/кунжута/тыквы;– 2 г соды;– соль по вашему вкусу.



Гречневый хлеб / Фото Fat Killers