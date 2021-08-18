Гречневый хлеб – это питательная и полезная сдоба, которая не навредит вашей фигуре. В тесто можно добавлять любые любимые семена, даже чиа.

Читайте также "Та самая курочка": в магазинах появился загадочный бренд – кому он принадлежит

Рецепт домашнего хлеба из зеленой гречки

  • Время: 24 часа
  • Порции: 1

хліб
Гречневый хлеб / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Заранее замочите зеленую гречку в чистой воде на 8 часов. Промойте ее и слейте воду.

  2. Влейте в гречку лимонный сок, добавьте соду и соль по вашему вкусу. Тщательно перебейте семяна в блендере.

  3. Смешайте семена и гречку, снова перебейте блендером и накройте слоем пищевой пленки. Сделайте в пленке небольшое отверстие.

  4. Оставьте гречку еще на 8 – 12 часов.

  5. Перелейте тесто в силиконовую форму для выпечки, посыпьте семенами сверху и отправьте в духовку.

  6. Выпекайте хлеб при 180 градусах в течение 1,5 – 2 часов.

хліб
Гречневый хлеб / Фото Fat Killers

  1. Проверьте готовность сдобы с помощью зубочистки: вставьте ее в хлеб, она должна остаться сухой.

  2. Охладите готовый хлеб и нарежьте на кусочки. Приятного аппетита!