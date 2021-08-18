Гречневый хлеб – это питательная и полезная сдоба, которая не навредит вашей фигуре. В тесто можно добавлять любые любимые семена, даже чиа.
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Рецепт домашнего хлеба из зеленой гречки
- Время: 24 часа
- Порции: 1
Гречневый хлеб / Фото Fat Killers
Приготовление:
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Заранее замочите зеленую гречку в чистой воде на 8 часов. Промойте ее и слейте воду.
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Влейте в гречку лимонный сок, добавьте соду и соль по вашему вкусу. Тщательно перебейте семяна в блендере.
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Смешайте семена и гречку, снова перебейте блендером и накройте слоем пищевой пленки. Сделайте в пленке небольшое отверстие.
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Оставьте гречку еще на 8 – 12 часов.
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Перелейте тесто в силиконовую форму для выпечки, посыпьте семенами сверху и отправьте в духовку.
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Выпекайте хлеб при 180 градусах в течение 1,5 – 2 часов.
Гречневый хлеб / Фото Fat Killers
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Проверьте готовность сдобы с помощью зубочистки: вставьте ее в хлеб, она должна остаться сухой.
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Охладите готовый хлеб и нарежьте на кусочки. Приятного аппетита!