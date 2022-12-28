Ни грамма желатина: как сварить настоящий холодец из курицы

28 декабря 2022, 17:24
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Источник:

filozofia smaku

Мясной студень – один из обязательных атрибутов новогодне-рождественских праздников. О том, как приготовить это блюдо с курицей и без желатина – читайте в нашем материале.

Праздничный стол, наполненный любимыми блюдами семьи – один из лучших способов поднять настроение. Для приготовления студня не всегда нужно использовать жирное мясо, тяжелое для желудка. Попробуйте вариант с курицей: для этого возьмите куриные ножки и крылья.

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Рецепт студня из курицы

Время: 2 часа
Порций: 4

Вкусный студень из курицы – отличный выбор на праздники / Фото filozofia smaku

Ингредиенты:

  • 400 грамм куриных ножек;
  • 600 грамм крыльев;
  • 1 морковь;
  • половина корня петрушки;
  • небольшой кусочек сельдерея;
  • 5 сантиметров лука-порея;
  • 2 лавровых листа;
  • 3 горошины душистого перца;
  • соль по вкусу;
  • сушеный майоран.

Приготовление:

  1. В кастрюлю положите вымытые и очищенные ножки и проварите их 1 – 2 минуты в кипятке.
  2. Очистите ножки от пленки и выложите в кастрюлю.
  3. Добавьте лук-порей, лавровый лист и душистый перец, крылышки.
  4. Залейте примерно 1,5 – 1,8 литра холодной воды (вода должна полностью покрыть мясо).
  5. Доведите до кипения, затем варите на медленном огне 1 – 1,5 часа.
  6. Далее извлеките крылышки щипцами и выложите на доску. Добавьте в бульон чистые овощи (их можно разрезать на 3 – 4 части). Продолжайте варить еще 45 – 60 минут.
  7. Приправьте солью и добавьте немного сушеного майорана, растертого в пальцах.
  8. Куриное мясо отделите от кожи и костей.
  9. В салатники/чашки или специальную посуду для студня выложите мясо, залейте бульоном и поставьте в холодильник до застывания.

Совет
Для лучшего вкуса сбрызните уксусом или лимонным соком.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська