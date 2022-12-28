Ни грамма желатина: как сварить настоящий холодец из курицы
28 декабря 2022, 17:24Читати новину українською
Источник:filozofia smaku
Мясной студень – один из обязательных атрибутов новогодне-рождественских праздников. О том, как приготовить это блюдо с курицей и без желатина – читайте в нашем материале.
Праздничный стол, наполненный любимыми блюдами семьи – один из лучших способов поднять настроение. Для приготовления студня не всегда нужно использовать жирное мясо, тяжелое для желудка. Попробуйте вариант с курицей: для этого возьмите куриные ножки и крылья.
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Рецепт студня из курицы
Время: 2 часа
Порций: 4
Вкусный студень из курицы – отличный выбор на праздники / Фото filozofia smaku
Ингредиенты:
- 400 грамм куриных ножек;
- 600 грамм крыльев;
- 1 морковь;
- половина корня петрушки;
- небольшой кусочек сельдерея;
- 5 сантиметров лука-порея;
- 2 лавровых листа;
- 3 горошины душистого перца;
- соль по вкусу;
- сушеный майоран.
Приготовление:
- В кастрюлю положите вымытые и очищенные ножки и проварите их 1 – 2 минуты в кипятке.
- Очистите ножки от пленки и выложите в кастрюлю.
- Добавьте лук-порей, лавровый лист и душистый перец, крылышки.
- Залейте примерно 1,5 – 1,8 литра холодной воды (вода должна полностью покрыть мясо).
- Доведите до кипения, затем варите на медленном огне 1 – 1,5 часа.
- Далее извлеките крылышки щипцами и выложите на доску. Добавьте в бульон чистые овощи (их можно разрезать на 3 – 4 части). Продолжайте варить еще 45 – 60 минут.
- Приправьте солью и добавьте немного сушеного майорана, растертого в пальцах.
- Куриное мясо отделите от кожи и костей.
- В салатники/чашки или специальную посуду для студня выложите мясо, залейте бульоном и поставьте в холодильник до застывания.
Для лучшего вкуса сбрызните уксусом или лимонным соком.