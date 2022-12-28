Праздничный стол, наполненный любимыми блюдами семьи – один из лучших способов поднять настроение. Для приготовления студня не всегда нужно использовать жирное мясо, тяжелое для желудка. Попробуйте вариант с курицей: для этого возьмите куриные ножки и крылья.

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Время: 2 часа

Порций: 4

Вкусный студень из курицы – отличный выбор на праздники / Фото filozofia smaku

Ингредиенты:

Приготовление:

В кастрюлю положите вымытые и очищенные ножки и проварите их 1 – 2 минуты в кипятке.

Очистите ножки от пленки и выложите в кастрюлю.

Добавьте лук-порей, лавровый лист и душистый перец, крылышки.

Залейте примерно 1,5 – 1,8 литра холодной воды (вода должна полностью покрыть мясо).

Доведите до кипения, затем варите на медленном огне 1 – 1,5 часа.

Далее извлеките крылышки щипцами и выложите на доску. Добавьте в бульон чистые овощи (их можно разрезать на 3 – 4 части). Продолжайте варить еще 45 – 60 минут.

Приправьте солью и добавьте немного сушеного майорана, растертого в пальцах.

Куриное мясо отделите от кожи и костей.