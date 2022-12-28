Святковий стіл, наповнений улюбленими стравами сім’ї – один із найкращих способів піднести настрій. Для приготування холодцю не завжди потрібно використовувати жирне м’ясо, яке важке для шлунку. Спробуйте варіант із куркою: для цього візьміть курячі лапки та крила.

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Рецепт холодцю з курки

Час: 2 години
Порцій: 4

Смачний холодець з курки – чудовий вибір на свята / Фото filozofia smaku

Інгредієнти:

  • 400 грамів курячих лапок;
  • 600 грамів крил;
  • 1 морква;
  • половина кореня петрушки;
  • невеликий шматочок селери;
  • 5 сантиметрів цибулі-порею;
  • 2 лаврових листки;
  • 3 горошини запашного перцю;
  • сіль на смак;
  • сушений майоран.

Приготування:

  1. У каструлю покладіть вимиті і очищені лапки та проваріть їх 1 – 2 хвилини в окропі.
  2. Очистіть лапки від плівки та викладіть у каструлю.
  3. Додайте цибулю-порей, лавровий лист і запашний перець, крильця.
  4. Залийте приблизно 1,5 – 1,8 літрами холодної води (вода повинна повністю покрити м'ясо).
  5. Доведіть до кипіння, потім варіть на повільному вогні 1 – 1,5 години.
  6. Далі вийміть крильця щипцями та викладіть на дошку. Додайте в бульйон очищені овочі (їх можна розрізати на 3 – 4 частини). Продовжуйте варити ще 45 – 60 хвилин.
  7. Приправте сіллю та додайте ще трохи сушеного майорану, розтертого в пальцях.
  8. Куряче м’ясо відокремте від шкіри і кісток.
  9. У салатники/чашки або спеціальний посуд для холодцю викладіть м'ясо, залийте бульйоном та поставте у холодильник до застигання.