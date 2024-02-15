Как наши предки готовили холодец без холодильника и желатина: главные секреты успешного блюда

Застывший костно-мясной (или рыбный) бульон с кусочками мяса или рыбы готовили в Украине еще со времен Киевской Руси. Несколько секретов из того времени актуальны и сегодня.

Называлось блюдо по-разному, в зависимости от региона и периода: студенец, драгли, захолод. О главных секретах холодца рассказывает Вкусно 24.

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Все секреты идеального старинного холодца

Готовили холодец в холодное время года, ведь летом он не застывал. Чтобы блюдо быстрее загустело, в древности хозяйки относили его в погреб, а в городских домах ставили в кладовую. Холодец был очень питательный и портился медленнее, чем обычные супы, поэтому был популярен среди всех слоев. Его подавали к столу на крупнейшие религиозные праздники, а также на свадьбах и поминках.

Невероятное блюдо / Фото pexels

Первый и главный секрет хорошего холодца – правильно подобранное мясо. Бульон застывает благодаря большому количеству коллагена. Больше всего его в коже, костях и хрящах – именно они придают блюду нужную консистенцию. Если холодец готовили из птицы, то выбирали лапки, шею, крылья.

Один из главных признаков правильного холодца – прозрачность. Поэтому, прежде чем отправить мясо вариться, его на несколько часов замачивали, а потом промывали, тщательно подчищая участки с кожей.

Как сейчас варят холодец опытные хозяйки

Бульон для холодца варят на медленном огне примерно 6 часов, и лучше всего – в большой эмалированной кастрюле (в древности такой посуды, конечно, не было). Жидкость должна покрывать мясо примерно на 8 – 10 сантиметров на протяжении всего времени приготовления.

Овощи добавляют в бульон за несколько часов до окончания варки. Стандартный набор: сельдерей, морковь, лук. Кстати, лук лучше не чистить от шелухи – тогда бульон будет иметь замечательный цвет. Завершающий ингредиент холодца – чеснок.

Особый аромат холодцу придают пряности. В первую очередь – лавровый лист и душистый перец. Однако нельзя использовать кориандр, куркуму и мускатный орех. Здесь важно не переусердствовать, ведь главную партию в холодце играет мясо.

Готовое блюдо разливают по формам и украшают кусочками вареной моркови или кружочками вареного яйца. Холодец идеально сочетается с хреном, горчицей и уксусом.

Как вкусно приготовить: все об этом особенном блюде.