Називалася страва по-різному, залежно від регіону та періоду: студенець, драглі, захолод. Про головні секрети холодцю розповідає Смачно 24.

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Всі секрети ідеального старовинного холодцю

Готували холодець у холодну пору року, адже влітку він не застигав. Щоб страва швидше загусала, у давнину господині відносили її до льоху, а в міських будинках ставили до комори. Холодець був дуже поживний і псувався повільніше, аніж звичайні супи, тому був популярний серед усіх верств. Його подавали до столу на найбільші релігійні свята, а також на весіллях та поминках.

Неймовірна страва / Фото pexels

Перший та головний секрет гарного холодцю – правильно дібране м’ясо. Бульйон застигає завдяки великій кількості колагену. Найбільше його в шкірі, кістках та хрящах – саме вони надають страві потрібну консистенцію. Якщо холодець готували з птиці, то обирали лапки, шию, крила.

Одна з головних ознак правильного холодцю – прозорість. Тому, перш ніж відправити м'ясо варитися, його на кілька годин замочували, а потім промивали, ретельно підчищаючи ділянки зі шкірою.

Як зараз варять холодець досвідчені господині

Бульйон для холодцю варять на повільному вогні приблизно 6 годин, і найкраще – у великій емальованій каструлі (у давнину такого посуду, звісно, не було). Рідина має вкривати м'ясо приблизно на 8 – 10 сантиметрів упродовж усього часу приготування.

Овочі додають до бульйону за кілька годин до закінчення варіння. Стандартний набір: селера, морква, цибуля. До речі, цибулю краще не чистити від лушпиння – тоді бульйон матиме чудовий колір. Завершальний інгредієнт холодцю – часник.

Особливий аромат холодець надають прянощі. Найперше – лавровий лист і духмяний перець. Однак не можна використати коріандр, куркуму та мускатний горіх. Тут важливо не перестаратися, адже головну партію в холодці грає м'ясо.

Готову страву розливають по формах і прикрашають шматочками вареної моркви або кружальцями вареного яйця. Холодець ідеально смакує з хроном, гірчицею та оцтом.

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