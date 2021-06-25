Холодный чай в жару: три простых рецепта

Холодный чай с мятой или лимоном – прекрасно утоляет жажду в жаркие дни. Мы подготовили для вас рецепты освежающего напитка на любой вкус.

В летнюю жару можно утолить жажду не только прохладной водой, но приготовить тонизирующий напиток – холодный чай. Мы подготовили для вас простые рецепты, которые понравятся всем.

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Для приготовления напитка используйте зеленый, черный чай, лепестки "суданской розы" – каркаде. Также к чаю можно добавлять мед, сахар, сладкие сиропы, мяту, лимоны или апельсины, сезонные фрукты и ягоды.

Холодный чай с лимоном / Фото Unsplash

Холодный чай с лимоном

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 29 ккал

Лимон помойте, с одного выжмите сок, другой – нарежьте ломтиками. Мяту помойте. Заварите чай, оставьте для охлаждения на 15 минут. К чаю добавьте лимонный сок, мед, перемешайте до полного растворения. В стаканы выложите лимонные ломтики, листья мяты, добавьте холодный чай. По желанию добавьте лед.

– 2 чайні ложки чорного чаю;– м'ята;– 1 літр окропу;– 1 чана ложка меду;– 2 лимони.

Холодный чай со льдом / Фото Unsplash

Холодный чай с мятой

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 33 ккал

Лимон помойте, выжмите сок. Чай залейте кипятком, оставьте на 20 минут. К чаю добавьте лимонный сок, сахар, перемешайте до его полного растворения. Оставьте для охлаждения. Разлейте в стаканы, задекорируйте листочками мяты. По желанию добавьте лед.

– 1 столовая ложка черного (зеленого) чая;– 2 веточки мяты;– 1 литр кипятка;– 1 столовая ложка сахара;– 1 лимон.

Холодный каркаде / Фото Pexels

Холодный чай каркаде

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 37 ккал

В чайник выложите чай, залейте кипятком. По желанию добавьте сахар, перемешайте до полного растворения, оставьте на один час для охлаждения. В стаканы разлейте чай. По желанию добавьте лед. Приятного чаепития!

– 1 – 2 столовые ложки лепестков гибискуса;– 1 литр кипятка;– сахар.