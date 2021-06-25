У літню спеку можна втамувати спрагу не тільки прохолодною водою, але приготувати тонізуючий напій – холодний чай. Ми підготували для вас прості рецепти, які сподобаються усім.
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Для приготування напою використовуйте зелений, чорний чай, пелюстки "суданської троянди" – каркаде. Також до чаю ви можете додавати мед, цукор, солодкі сиропи, м'яту, лимони або апельсини, сезонні фрукти та ягоди.
Холодний чай з лимоном/ Фото Unsplash
Холодний чай з лимоном
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 29 ккал
- Лимон помийте, з одного вичавіть сік, інший – наріжте скибочками.
- М'яту помийте.
- Заваріть чай, залиште для охолодження на 15 хвилин.
- До чаю додайте лимонний сік, мед, перемішайте до розчинення.
- У склянки викладіть лимонні скибочки, листя м'яти, додайте холодний чай. За бажанням додайте лід.
Холодний чай з льодом/ Фото Unsplash
Холодний чай з м'ятою
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 33 ккал
- Лимон помийте, вичавіть сік.
- Чай залийте окропом, залиште на 20 хвилин.
- До чаю додайте лимонний сік, цукор, перемішайте до розчинення цукру.
- Залиште для охолодження.
- Розлийте у склянки, задекоруйте листочками м'яти. За бажанням додайте лід.
Холодний каркаде/ Фото Pexels
Холодний чай каркаде
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 37 ккал
- У чайник викладіть чай, залийте окропом. За бажанням додайте цукор, перемішайте до його розчинення, залиште на одну годину для охолодження.
- У склянки розлийте чай. За бажанням додайте лід. Смачного!