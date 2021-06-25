У літню спеку можна втамувати спрагу не тільки прохолодною водою, але приготувати тонізуючий напій – холодний чай. Ми підготували для вас прості рецепти, які сподобаються усім.

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Для приготування напою використовуйте зелений, чорний чай, пелюстки "суданської троянди" – каркаде. Також до чаю ви можете додавати мед, цукор, солодкі сиропи, м'яту, лимони або апельсини, сезонні фрукти та ягоди. 

Холодний чай з лимоном/ Фото Unsplash

Холодний чай з лимоном

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 29 ккал
  1. Лимон помийте, з одного вичавіть сік, інший – наріжте скибочками.
  2. М'яту помийте.
  3. Заваріть чай, залиште для охолодження на 15 хвилин.
  4. До чаю додайте лимонний сік, мед, перемішайте до розчинення.
  5. У склянки викладіть лимонні скибочки, листя м'яти, додайте холодний чай. За бажанням додайте лід.

Холодний чай з льодом/ Фото Unsplash

Холодний чай з м'ятою

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 33 ккал
  1. Лимон помийте, вичавіть сік.
  2. Чай залийте окропом, залиште на 20 хвилин.
  3. До чаю додайте лимонний сік, цукор, перемішайте до розчинення цукру.
  4. Залиште для охолодження.
  5. Розлийте у склянки, задекоруйте листочками м'яти. За бажанням додайте лід.

Холодний каркаде/ Фото Pexels

Холодний чай каркаде

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 37 ккал
  1. У чайник викладіть чай, залийте окропом. За бажанням додайте цукор, перемішайте до його розчинення, залиште на одну годину для охолодження.
  2. У склянки розлийте чай. За бажанням додайте лід. Смачного!