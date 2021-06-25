В летнюю жару можно утолить жажду не только прохладной водой, но приготовить тонизирующий напиток – холодный чай. Мы подготовили для вас простые рецепты, которые понравятся всем.

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Для приготовления напитка используйте зеленый, черный чай, лепестки "суданской розы" – каркаде. Также к чаю можно добавлять мед, сахар, сладкие сиропы, мяту, лимоны или апельсины, сезонные фрукты и ягоды.

Холодный чай с лимоном / Фото Unsplash

Холодный чай с лимоном

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 29 ккал
  1. Лимон помойте, с одного выжмите сок, другой – нарежьте ломтиками.
  2. Мяту помойте.
  3. Заварите чай, оставьте для охлаждения на 15 минут.
  4. К чаю добавьте лимонный сок, мед, перемешайте до полного растворения.
  5. В стаканы выложите лимонные ломтики, листья мяты, добавьте холодный чай. По желанию добавьте лед.

Холодный чай со льдом / Фото Unsplash

Холодный чай с мятой

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 33 ккал
  1. Лимон помойте, выжмите сок.
  2. Чай залейте кипятком, оставьте на 20 минут.
  3. К чаю добавьте лимонный сок, сахар, перемешайте до его полного растворения.
  4. Оставьте для охлаждения.
  5. Разлейте в стаканы, задекорируйте листочками мяты. По желанию добавьте лед.

Холодный каркаде / Фото Pexels

Холодный чай каркаде

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 37 ккал
  1. В чайник выложите чай, залейте кипятком. По желанию добавьте сахар, перемешайте до полного растворения, оставьте на один час для охлаждения.
  2. В стаканы разлейте чай. По желанию добавьте лед. Приятного чаепития!