В летнюю жару можно утолить жажду не только прохладной водой, но приготовить тонизирующий напиток – холодный чай. Мы подготовили для вас простые рецепты, которые понравятся всем.
Читайте также Где пожарить шашлык в Киеве: ТОП-10 локаций для идеального пикника
Для приготовления напитка используйте зеленый, черный чай, лепестки "суданской розы" – каркаде. Также к чаю можно добавлять мед, сахар, сладкие сиропы, мяту, лимоны или апельсины, сезонные фрукты и ягоды.
Холодный чай с лимоном / Фото Unsplash
Холодный чай с лимоном
- Время: 15 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 29 ккал
- Лимон помойте, с одного выжмите сок, другой – нарежьте ломтиками.
- Мяту помойте.
- Заварите чай, оставьте для охлаждения на 15 минут.
- К чаю добавьте лимонный сок, мед, перемешайте до полного растворения.
- В стаканы выложите лимонные ломтики, листья мяты, добавьте холодный чай. По желанию добавьте лед.
Холодный чай со льдом / Фото Unsplash
Холодный чай с мятой
- Время: 15 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 33 ккал
- Лимон помойте, выжмите сок.
- Чай залейте кипятком, оставьте на 20 минут.
- К чаю добавьте лимонный сок, сахар, перемешайте до его полного растворения.
- Оставьте для охлаждения.
- Разлейте в стаканы, задекорируйте листочками мяты. По желанию добавьте лед.
Холодный каркаде / Фото Pexels
Холодный чай каркаде
- Время: 15 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 37 ккал
- В чайник выложите чай, залейте кипятком. По желанию добавьте сахар, перемешайте до полного растворения, оставьте на один час для охлаждения.
- В стаканы разлейте чай. По желанию добавьте лед. Приятного чаепития!