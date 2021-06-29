Гаспачо – традиционное блюдо испанской кухни. Это холодный суп из перетертых помидоров с добавлением огурцов, специй и оливкового масла.
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Елизавета Глинская поделилась рецептом гаспачо, по которому готовит для себя и родных. Мы уверены, что этот испанский холодный суп вам понравится.
Рецепт гаспачо
- Время: 4 часа
- Порции: 6
- Калорийность на 100 граммов: 59 ккал
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте в духовке болгарский перец в течение 15 – 20 минут. Снимите с него кожицу и нарежьте небольшими кусочками.
Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
- Бланшируйте помидоры, снимите с них кожу и очистите от семян. Мякоть нарежьте мелкими кусочками.
Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
- Огурцы нарежьте кусочками.
Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
- Очистите лук и чеснок от шелухи, из перца чили удалите семена.
Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
- Смешайте все подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте все эти ингредиенты в блендере до однородной массы.
Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
- Добавьте в суп специи на ваш вкус, влейте оливковое масло и лимонный сок.
Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
- Отправьте гаспачо в холодильник на несколько часов.
Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
- Блюдо готово. Приятного аппетита!
Рецепт гаспачо от Глинской – видео: