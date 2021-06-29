Гаспачо – традиционное блюдо испанской кухни. Это холодный суп из перетертых помидоров с добавлением огурцов, специй и оливкового масла.

Читайте также Единственный в Восточной Европе: МХП открыл Кулинарный центр – в чем его уникальность

Елизавета Глинская поделилась рецептом гаспачо, по которому готовит для себя и родных. Мы уверены, что этот испанский холодный суп вам понравится.

Рецепт гаспачо

Время: 4 часа

4 часа Порции: 6

6 Калорийность на 100 граммов: 59 ккал

Ингредиенты:

– 5 – 6 томатов;

– 1 шт болгарского перца;

– ¼ красного лука;

– 3 шт огурцов;

– 40 – 50 г тостерного хлеба;

– 3 ст. л оливкового масла;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– соль по вашему вкусу;

– перец чили на ваш вкус;

– сахар на ваш вкус;

– лимонный сок на ваш вкус.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте в духовке болгарский перец в течение 15 – 20 минут. Снимите с него кожицу и нарежьте небольшими кусочками.





Приготовление гаспачо / Скриншот из видео

Бланшируйте помидоры, снимите с них кожу и очистите от семян. Мякоть нарежьте мелкими кусочками.





Приготовление гаспачо / Скриншот из видео

Огурцы нарежьте кусочками.





Приготовление гаспачо / Скриншот из видео

Очистите лук и чеснок от шелухи, из перца чили удалите семена.





Приготовление гаспачо / Скриншот из видео

Смешайте все подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте все эти ингредиенты в блендере до однородной массы.





Приготовление гаспачо / Скриншот из видео

Добавьте в суп специи на ваш вкус, влейте оливковое масло и лимонный сок.





Приготовление гаспачо / Скриншот из видео

Отправьте гаспачо в холодильник на несколько часов.





Приготовление гаспачо / Скриншот из видео

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Рецепт гаспачо от Глинской – видео: