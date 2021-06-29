Гаспачо – традиційна страва іспанської кухні. Це холодний суп з перетертих помідорів з додаванням огірків, спецій та оливкової олії.

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Єлизавета Глінська поділилася рецепт гаспачо, за яким готує для себе та рідних. Ми впевнені, що це іспанський холодний суп вам сподобається.

Рецепт гаспачо

  • Час: 4 години
  • Порції: 6
  • Калорійність на 100 грамів: 59 ккал
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Запечіть в духовці болгарський перець протягом 15 – 20 хвилин. Зніміть з нього шкірку та наріжте невеликими шматочками.


    Приготування гаспачо / Скріншот з відео 
     
  2. Бланшуйте помідори, зніміть з них кірку та почистіть від насіння. М'якоть наріжте дрібними шматочками.


    Приготування гаспачо / Скріншот з відео
     
  3. Огірки наріжте шматочками.


    Приготування гаспачо / Скріншот з відео
     
  4. Почистіть цибулю та часник від лушпиння, з перцю чилі видаліть насіння.


    Приготування гаспачо / Скріншот з відео
     
  5. Змішайте всі підготовані овочі, додайте хліб та перебийте ці всі інгредієнти в блендері до однорідної маси.


    Приготування гаспачо / Скріншот з відео
     
  6. Додайте до супу спецій на ваш смак, влийте оливкової олії та лимонного соку.


    Приготування гаспачо / Скріншот з відео
     
  7. Відправте гаспачо в холодильник на кілька годин.


    Приготування гаспачо / Скріншот з відео
     
  8. Страва готова. Смачного!

Рецепт гаспачо від Глінської – відео:

 