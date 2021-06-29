Гаспачо – традиційна страва іспанської кухні. Це холодний суп з перетертих помідорів з додаванням огірків, спецій та оливкової олії.

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Єлизавета Глінська поділилася рецепт гаспачо, за яким готує для себе та рідних. Ми впевнені, що це іспанський холодний суп вам сподобається.

Рецепт гаспачо

Час : 4 години

: 4 години Порції : 6

: 6 Калорійність на 100 грамів: 59 ккал

Інгредієнти:

– 5 – 6 томатів;

– 1 шт. болгарського перцю;

– ¼ червоної цибулі;

– 3 шт. огірків;

– 40 – 50 г тостового хліба;

– 3 ст. л оливкової олії;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– сіль на ваш смак;

– перець чилі на ваш смак;

– цукор на ваш смак;

– лимонний сік на ваш смак.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Запечіть в духовці болгарський перець протягом 15 – 20 хвилин. Зніміть з нього шкірку та наріжте невеликими шматочками.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Бланшуйте помідори, зніміть з них кірку та почистіть від насіння. М'якоть наріжте дрібними шматочками.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Огірки наріжте шматочками.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Почистіть цибулю та часник від лушпиння, з перцю чилі видаліть насіння.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Змішайте всі підготовані овочі, додайте хліб та перебийте ці всі інгредієнти в блендері до однорідної маси.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Додайте до супу спецій на ваш смак, влийте оливкової олії та лимонного соку.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Відправте гаспачо в холодильник на кілька годин.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Страва готова. Смачного!

Рецепт гаспачо від Глінської – відео: