Блюдо, которое спасет в жару: легкий холодный суп гаспачо по рецепту Лизы Глинской

29 июня 2021 , 18:20
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

В жаркие летние дни мы стараемся утолить жажду разными продуктами, а приготовление пищи на кухне из-за пара и высокой температуры превращается в настоящий ад! Мы знаем, как решить небольшую проблему. Нужно приготовить летний холодный суп гаспачо по рецепту известного украинского кулинара.

Гаспачо – традиционное блюдо испанской кухни. Это холодный суп из перетертых помидоров с добавлением огурцов, специй и оливкового масла.

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Елизавета Глинская поделилась рецептом гаспачо, по которому готовит для себя и родных. Мы уверены, что этот испанский холодный суп вам понравится.

Рецепт гаспачо

  • Время: 4 часа
  • Порции: 6
  • Калорийность на 100 граммов: 59 ккал
Ингредиенты:
– 5 – 6 томатов;
– 1 шт болгарского перца;
– ¼ красного лука;
– 3 шт огурцов;
– 40 – 50 г тостерного хлеба;
– 3 ст. л оливкового масла;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль по вашему вкусу;
– перец чили на ваш вкус;
– сахар на ваш вкус;
– лимонный сок на ваш вкус.
  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте в духовке болгарский перец в течение 15 – 20 минут. Снимите с него кожицу и нарежьте небольшими кусочками.


    Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
     
  2. Бланшируйте помидоры, снимите с них кожу и очистите от семян. Мякоть нарежьте мелкими кусочками.


    Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
     
  3. Огурцы нарежьте кусочками.


    Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
     
  4. Очистите лук и чеснок от шелухи, из перца чили удалите семена.


    Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
     
  5. Смешайте все подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте все эти ингредиенты в блендере до однородной массы.


    Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
     
  6. Добавьте в суп специи на ваш вкус, влейте оливковое масло и лимонный сок.


    Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
     
  7. Отправьте гаспачо в холодильник на несколько часов.


    Приготовление гаспачо / Скриншот из видео
     
  8. Блюдо готово. Приятного аппетита!

Рецепт гаспачо от Глинской – видео:

 

Автор: Богданна Рибак