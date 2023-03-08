Важно знать каждому: как и сколько времени можно хранить муку

Мука – один из самых популярных ингредиентов на кухне. Обычно мы покупаем его с запасом, поэтому правильное хранение – крайне важный навык.

Хранить муку правильно очень важно, если вы не хотите иметь проблем с пищевой молью. Этот продукт можно держать на кухне в течение длительного времени, но следует знать, как правильно это делать.

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Как нужно хранить муку

Первое, о чем следует помнить – мука чувствительна к свету, поэтому идеальным местом для его хранения будет кухонный шкаф. Важными факторами также температура и влажность – этот продукт должен быть в сухом и прохладном месте. Если дома есть амбар или погреб, то именно здесь лучшее место для хранения запасов муки.

Хранить муку нужно правильно / Фото Pexels

Один из самых популярных вопросов – тара. Худшая идея – хранить муку в целлофановом пакете, ведь он не герметичен и не защищает от воздействия внешних факторов.

Хорошо хранить муку в пластиковой или стеклянной таре, но следует убедиться, что они плотно закрыты. Если вы купили муку в мешке – его следует защитить от влаги.

Для того чтобы не иметь никаких проблем с молью, лучше хранить муку в отдельных тарах. Кстати, муку можно хранить в холодильнике, но только в герметичном контейнере. Так она будет пригодной к потреблению в течение года. Что касается срока хранения в других условиях, то всегда следует учитывать дату, указанную на мешке или упаковке.