Зберігати борошно правильно вкрай важливо, якщо ви не хочете мати проблем з харчовою міллю. Цей продукт можна тримати на кухні впродовж тривалого часу, але варто знати, як правильно це робити.

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Як потрібно зберігати борошно

Перше, про що варто пам'ятати – борошно чутливе до світла, тому ідеальним місцем для його зберігання буде кухонна шафа. Важливими факторами також є температура та вологість – цей продукт повинен бути у сухому та прохолодному місці. Якщо вдома є комора або льох, то саме тут найкраще тримати запаси борошна.

Зберігати борошно потрібно правильно / Фото Pexels

Одне з найпопулярніших запитань – тара. Найгірша ідея – зберігати борошно у целофановому пакеті, адже він не герметичний та не захищає від впливу зовнішніх факторів.

Добре зберігати борошно у пластиковій або скляній тарі, але варто переконатися, що вони щільно закриті. Якщо ви купили борошно у мішку – його варто захистити від вологи.

Для того, аби не мати жодних проблем з міллю, найкраще зберігати борошно в окремих тарах. До речі, борошно можна зберігати у холодильнику, але лише в герметичному контейнері. Так воно буде придатним до споживання аж рік часу. Що стосується терміну зберігання в інших умовах, то завжди варто зважати на дату, вказану на мішку чи упаковці.