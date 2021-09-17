Хумус из консервированного нута: рецепт восточной закуски
Источник:Еда
Консервированный нут сэкономит вам кучу времени, ведь его не надо замачивать, а затем варить. И поверьте: хумус на скорую руку получится просто бесподобным!
Хумус – мегапопулярная на Ближнем Востоке закуска из нута, известного также как турецкий или бараний горох. Нут предварительно замачивают, отваривают и перебивают в пюре с кунжутной пастой, специями и оливковым маслом.
Подают хумус с овощами и питой или лавашем. Попробовав его раз, вы будете готовить его снова и снова. Тем более что мы предлагаем быстрый рецепт – с консервированным нутом. Кстати, настоятельно рекомендуем это блюдо вегетарианцам, ведь нут является прекрасным источником белка.
Хумус из консервированного нута
- Время: 1 час 40 минут
- Порции: 2
Хумус / Фото Пинтерест
– 1 банка консервированного нута;
– 4 ст. л. оливкового масла;
– 1 ч. л. зиры;
– 1 зубчик чеснока;
– 3 ст. л. кунжутной пасты (тахины);
– 1 ч. л. соли;
– 1 лимон;
– 1 ст. л. кедровых орехов;
– кайенский перец;
– Пита.
Приготовление:
- Слейте аквафабу (жидкость из консервированного нута) в мисочку. Нут промойте водой и переложите в глубокую миску.
- Выжмите сок лимона в нут, влейте масло и измельчите все в пюре с помощью блендера.
Приготовление хумуса / Фото еда
- Зиру потолките в ступке, а чеснок мелко порубите ножом.
- Добавьте в горох зиру, чеснок, аквафабу и снова измельчите массу блендером.
Приготовление хумуса / Фото еда
- Добавьте в хумус тахину и еще раз все перебейте блендером.
Приготовление хумуса / Фото еда
- Попробуйте хумус на соль и специи, при необходимости добавьте еще.
- Отправьте готовый хумус в холодильник на 40 – 60 минут.
- Обжарьте на сухой сковородке кедровые орешки, затем питу.
- Выложите хумус на презентационное блюдо, посыпьте кедровыми орешками и подавайте с нарезанной питой.
Приятного аппетита!