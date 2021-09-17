Хумус из консервированного нута: рецепт восточной закуски

Консервированный нут сэкономит вам кучу времени, ведь его не надо замачивать, а затем варить. И поверьте: хумус на скорую руку получится просто бесподобным!

Хумус – мегапопулярная на Ближнем Востоке закуска из нута, известного также как турецкий или бараний горох. Нут предварительно замачивают, отваривают и перебивают в пюре с кунжутной пастой, специями и оливковым маслом.

Подают хумус с овощами и питой или лавашем. Попробовав его раз, вы будете готовить его снова и снова. Тем более что мы предлагаем быстрый рецепт – с консервированным нутом. Кстати, настоятельно рекомендуем это блюдо вегетарианцам, ведь нут является прекрасным источником белка.

Хумус из консервированного нута

Время: 1 час 40 минут

1 час 40 минут Порции: 2



Хумус / Фото Пинтерест

– 1 банка консервированного нута;– 4 ст. л. оливкового масла;– 1 ч. л. зиры;– 1 зубчик чеснока;– 3 ст. л. кунжутной пасты (тахины);– 1 ч. л. соли;– 1 лимон;– 1 ст. л. кедровых орехов;– кайенский перец;– Пита.

Приготовление:

Слейте аквафабу (жидкость из консервированного нута) в мисочку. Нут промойте водой и переложите в глубокую миску.

Выжмите сок лимона в нут, влейте масло и измельчите все в пюре с помощью блендера.



Приготовление хумуса / Фото еда

Зиру потолките в ступке, а чеснок мелко порубите ножом.

Добавьте в горох зиру, чеснок, аквафабу и снова измельчите массу блендером.



Приготовление хумуса / Фото еда

Добавьте в хумус тахину и еще раз все перебейте блендером.



Приготовление хумуса / Фото еда

Попробуйте хумус на соль и специи, при необходимости добавьте еще.

Отправьте готовый хумус в холодильник на 40 – 60 минут.

Обжарьте на сухой сковородке кедровые орешки, затем питу.

Выложите хумус на презентационное блюдо, посыпьте кедровыми орешками и подавайте с нарезанной питой.

Приятного аппетита!