Хумус – мегапопулярна на Близькому Сході закуска з нуту, відомого також як турецький або баранячий горох. Нут попередньо замочують, відварюють і перебивають на пюре з кунжутною пастою, спеціями та оливковою олією.

Подають хумус з овочами та пітою або лавашем. Скуштувавши його раз, ви готуватимете його знову й знову. Тим паче що ми пропонуємо швидкий рецепт – із консервованим нутом. До речі, дуже радимо цю страву вегетаріанцям, адже нут є чудовим джерелом білка.

Хумус із консервованого нуту

  • Час: 1 годину 40 хвилин
  • Порції: 2


Хумус / Фото Пінтерест

Приготування:

  1. Злийте аквафабу (рідину з консервованого нуту) в мисочку. Нут промийте холодною кип'яченою водою й перекладіть до глибокої миски.
  2. Вичавіть до нуту сік із лимона, додайте оливкову олію й збийте суміш на пюре за допомогою блендера.


Приготування хумусу / Фото Їжа

  1. Зіру потовчіть у ступці, а часник дрібно посічіть ножем.
  1. Додайте до нуту зіру, часник, аквафабу й знову подрібніть масу блендером.


Приготування хумусу / Фото Їжа

  1. Додайте до хумусу тахіну й ще раз перебийте все блендером.


Приготування хумусу / Фото Їжа

  1. Скуштуйте хумус на сіль та спеції, за потреби додайте ще.
  1. Готовий хумус відправте до холодильника на 40 – 60 хвилин.
  1. Обсмажте на сухій сковорідці кедрові горішки, далі – піту.
  1. Викладіть хумус на презентаційну таріль, посипте кедровими горішками й подавайте до столу з нарізаною пітою.

Смачного!