Хумус – мегапопулярна на Близькому Сході закуска з нуту, відомого також як турецький або баранячий горох. Нут попередньо замочують, відварюють і перебивають на пюре з кунжутною пастою, спеціями та оливковою олією.

Подають хумус з овочами та пітою або лавашем. Скуштувавши його раз, ви готуватимете його знову й знову. Тим паче що ми пропонуємо швидкий рецепт – із консервованим нутом. До речі, дуже радимо цю страву вегетаріанцям, адже нут є чудовим джерелом білка.

Хумус із консервованого нуту

Час: 1 годину 40 хвилин

1 годину 40 хвилин Порції: 2



Хумус / Фото Пінтерест

Інгредієнти:

– 1 банка консервованого нуту;

– 4 ст. л. оливкової олії;

– 1 ч. л. зіри;

– 1 зубчик часнику;

– 3 ст. л. кунжутної пасти (тахіни);

– 1 ч. л. солі;

– 1 лимон;

– 1 ст. л. кедрових горіхів;

– каєнський перець;

– піта.

Приготування:

Злийте аквафабу (рідину з консервованого нуту) в мисочку. Нут промийте холодною кип'яченою водою й перекладіть до глибокої миски. Вичавіть до нуту сік із лимона, додайте оливкову олію й збийте суміш на пюре за допомогою блендера.



Приготування хумусу / Фото Їжа

Зіру потовчіть у ступці, а часник дрібно посічіть ножем.

Додайте до нуту зіру, часник, аквафабу й знову подрібніть масу блендером.



Приготування хумусу / Фото Їжа

Додайте до хумусу тахіну й ще раз перебийте все блендером.



Приготування хумусу / Фото Їжа

Скуштуйте хумус на сіль та спеції, за потреби додайте ще.

Готовий хумус відправте до холодильника на 40 – 60 хвилин.

Обсмажте на сухій сковорідці кедрові горішки, далі – піту.

Викладіть хумус на презентаційну таріль, посипте кедровими горішками й подавайте до столу з нарізаною пітою.

Смачного!