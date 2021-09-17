Хумус – мегапопулярна на Близькому Сході закуска з нуту, відомого також як турецький або баранячий горох. Нут попередньо замочують, відварюють і перебивають на пюре з кунжутною пастою, спеціями та оливковою олією.
Подають хумус з овочами та пітою або лавашем. Скуштувавши його раз, ви готуватимете його знову й знову. Тим паче що ми пропонуємо швидкий рецепт – із консервованим нутом. До речі, дуже радимо цю страву вегетаріанцям, адже нут є чудовим джерелом білка.
Хумус із консервованого нуту
- Час: 1 годину 40 хвилин
- Порції: 2
Хумус / Фото Пінтерест
Приготування:
- Злийте аквафабу (рідину з консервованого нуту) в мисочку. Нут промийте холодною кип'яченою водою й перекладіть до глибокої миски.
- Вичавіть до нуту сік із лимона, додайте оливкову олію й збийте суміш на пюре за допомогою блендера.
Приготування хумусу / Фото Їжа
- Зіру потовчіть у ступці, а часник дрібно посічіть ножем.
- Додайте до нуту зіру, часник, аквафабу й знову подрібніть масу блендером.
Приготування хумусу / Фото Їжа
- Додайте до хумусу тахіну й ще раз перебийте все блендером.
Приготування хумусу / Фото Їжа
- Скуштуйте хумус на сіль та спеції, за потреби додайте ще.
- Готовий хумус відправте до холодильника на 40 – 60 хвилин.
- Обсмажте на сухій сковорідці кедрові горішки, далі – піту.
- Викладіть хумус на презентаційну таріль, посипте кедровими горішками й подавайте до столу з нарізаною пітою.
Смачного!