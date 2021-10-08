Рецептов пиццы множество. Но если неправильно приготовить тесто, то конечный результат будет не таким эффектным.

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Первое правило – дрожжи или закваска должны быть обязательно. Лучше всего использовать именно закваску или живые дрожжи, сухие следует применять только в крайнем случае.

Тесто для пиццы имеет много секретов / Фото Pinterest

Второй секрет – тесто должно постоять. Профессионалы оставляют его на сутки, для домашнего варианта можно ограничиться несколькими часами. В любом случае, оно должно быть воздушным и "легким".

Также важно не слишком "пережимать" тесто во время раскатки. Нужно помнить о том, что тесто наполнено кислородом, и если прилагать большие усилия – кислород выйдет из теста и оно получится "забитым".