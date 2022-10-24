Яичница – это наиболее универсальное блюдо, ведь подходит практически любому другому блюду и для любого приема пищи. Ее популярность обусловлена простотой и быстротой приготовления, пожарить яйца могут даже детки. На первый взгляд, у яичницы просто не может быть никаких секретов, но это далеко не так, и Кейси Барбер решила поделиться некоторыми из них.

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Подсолнечное или сливочное масло

Многие кулинары спорят, на чем лучше жарить яйца: сливочное масло, подсолнечное масло, оливковое масло, кокосовое масло или какое-нибудь другое. На самом деле разница не слишком существенная, здесь речь идет больше об аромате, который получит блюдо.

Быстро и вкусно / Фото Pixabay

Каждому стоит попробовать разные масла и выбрать то, которое придется ему по вкусу больше всего. Все споры по этой теме – это просто попытка навязать свою "единственную правильную" точку зрения.

Базовое приготовление яичницы

Какой бы тип яичницы вы не хотели бы приготовить, все рецепты имеют одинаковую основу: разогрейте сковородку на среднем или слабом огне, добавьте две чайные ложки масла или масла, подождите, пока оно нагреется. Затем вбейте яйцо на сковороду и жарьте 2 – 3 минуты.

Если вы хотите приготовить яичницу с идеально жидким желтком, после двух минут нужно накрыть сковороду крышкой примерно на 30 секунд и следить, чтобы белок застыл, но желток остался жидким.

Все остальные виды яичницы готовятся с переворачиванием яйца, здесь главное – сохранить цельность желтка. Время дальнейшего приготовления зависит от того, насколько хорошо вы хотите прожарить желток и может колебаться от 30 секунд до 3 минут.

Также кулинары советуют не увеличивать количество масла и очень осторожно переворачивать яйца или забирать их из сковороды, ведь эстетическая аппетитность – это очень важный момент в приготовлении этого блюда.