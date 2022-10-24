Яєчня – це найбільш універсальна страва, адже пасує практично до будь-яких інших страв та для будь-якого прийому їжі. Її популярність зумовлена простотою та швидкістю приготування, посмажити яйця можуть навіть дітки. На перший погляд, у яєчні просто не може бути жодних секретів, але це далеко не так, і Кейсі Барбер вирішила поділитися деякими з них.

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Соняшникова олія чи вершкове масло

Багато кулінарів сперечаються, на чому саме краще смажити яйця: вершкове масло, соняшникова олія, оливкова олія, кокосова олія тощо. Насправді ж різниця не надто суттєва, тут йдеться більше про аромат, який отримає страва.

Швидко та смачно / Фото Pixabay

Кожному варто спробувати різні олії та обрати ту, яка припаде йому до смаку найбільше. Усі суперечки на цю тему – це просто спроба нав'язати свою "єдину правильну" точку зору.

Базове приготування яєчні

Який би тип яєчні ви б не хотіли приготувати, усі рецепти мають однакову основу: розігрійте сковорідку на середньому або слабкому вогні, додайте дві чайні ложки олії або масла, зачекайте, поки воно нагріється. Потім вбийте яйце на сковорідку і смажте 2 – 3 хвилини.

Якщо ви хочете приготувати яєчню з ідеально рідким жовтком, то після двох хвилин потрібно накрити пательню кришкою приблизно на 30 секунд та слідкувати, щоб білок застиг, але жовток залишився рідким.

Усі інші види яєчні готуються з перевертанням яйця, тут головне – зберегти цілісність жовтка. Час подальшого приготування залежить від того, наскільки добре ви хочете просмажити жовток, і може коливатися від 30 секунд до 3 хвилин.

Також кулінари радять не збільшувати кількість олії та дуже обережно перевертати яйця або забирати їх з пательні, адже естетична апетитність – це теж дуже важливий момент у приготуванні цієї страви.