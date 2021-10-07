Шоколадный кранч – замечательная осенняя выпечка для семейного застолья. Она довольно легкая в приготовлении и не требует особых навыков в кулинарии.

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Рецепт шоколадного кранча

Время: 60 – 80 минут
Порции: 6


Шоколадный кранч / Фото Яны Станишевской

Приготовление:

  1. Соедините все сухие ингредиенты и тщательно перемешайте.
  2. Влейте молоко и добавьте яйцо – перемешайте.
  3. В три этапа добавьте к тесту сливочное масло и вымешивайте по 5 минут до однородной консистенции.
  4. Сформируйте из теста шар, накройте его слоем пищевой пленки и отправьте в теплое место для увеличения в объеме (1 – 2 часа).
  5. Разделите тесто на две части, раскатайте в пласт и щедро смажьте шоколадной пастой.


Шоколадный кранч / Фото Яны Станишевской

  1. Сверните тесто в тугой рулет и разрежьте так, чтобы начинка "открылась" наружу.
  2. Переплетите тесто в жгут начиная с середины и придайте ему форму венчика. Плотно закрепите края кранча.
  3. Я выкладываю сразу два кранча. Один заворачиваю в середину другого, – добавила автор.
  4. Выложите кранч на противень покрытый пергаментом. Оставьте его на 15 минут в теплом месте "отдохнуть".
  5. Смажьте кранч желтком и выпекайте в духовке разогретой до 180 градусов 35 – 40 минут.
  6. Выпечка готова. Приятного аппетита!