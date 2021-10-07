Шоколадний кранч – чудова осіння випічка для сімейного застілля. Вона доволі легка у приготуванні та не потребує особливих навичок в кулінарії.

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Рецепт шоколадного кранчу

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 6



Шоколадний кранч / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:

– 500 г борошна;

– 1 склянка теплого молока;

– ½ склянки цукру;

– 10 г сухих дріжджів;

– 75 г вершкового масла;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– 300 – 400 г шоколадної пасти.

Приготування:

З'єднайте всі сухі інгредієнти та ретельно перемішайте.

Влийте молоко та додайте яйце – перемішайте.

В три етапи додайте до тіста вершкове масло та вимішуйте по 5 хвилин до однорідної консистенції.

Сформуйте з тіста кулю, накрийте його шаром харчової плівки та відправте в тепле місце для збільшення в об'ємі (1 – 2 години).

Розділіть тісто на дві частини, розкачайте в пласт та щедро змастіть шоколадною пастою.



Шоколадний кранч / Фото Яни Станішевської

Скрутіть тісто в тугий рулет та розріжте так, щоб начинка "відкрилася" на ззовні.

Переплетіть тісто в джгут починаючи з середини та надайте йому форми віночка. Щільно закріпіть краї кранча.

Я викладаю одразу два кранчі. Один загортаю в середину іншого, – додала авторка.

Викладіть кранч на деко вкрите пергаментом. Залишіть його на 15 хвилин в теплому місці "відпочити".

Змастіть кранч жовтком та випікайте в духовці розігрітій до 180 градусів 35 – 40 хвилин.