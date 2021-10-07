Шоколадний кранч – чудова осіння випічка для сімейного застілля. Вона доволі легка у приготуванні та не потребує особливих навичок в кулінарії.

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Рецепт шоколадного кранчу

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 6


Шоколадний кранч / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. З'єднайте всі сухі інгредієнти та ретельно перемішайте.
  1. Влийте молоко та додайте яйце – перемішайте.
  1. В три етапи додайте до тіста вершкове масло та вимішуйте по 5 хвилин до однорідної консистенції.
  1. Сформуйте з тіста кулю, накрийте його шаром харчової плівки та відправте в тепле місце для збільшення в об'ємі (1 – 2 години).
  1. Розділіть тісто на дві частини, розкачайте в пласт та щедро змастіть шоколадною пастою.


Шоколадний кранч / Фото Яни Станішевської

  1. Скрутіть тісто в тугий рулет та розріжте так, щоб начинка "відкрилася" на ззовні.
  1. Переплетіть тісто в джгут починаючи з середини та надайте йому форми віночка. Щільно закріпіть краї кранча.

Я викладаю одразу два кранчі. Один загортаю в середину іншого, – додала авторка.

  1. Викладіть кранч на деко вкрите пергаментом. Залишіть його на 15 хвилин в теплому місці "відпочити".
  1. Змастіть кранч жовтком та випікайте в духовці розігрітій до 180 градусів 35 – 40 хвилин.
  1. Випічка готова. Смачного!