Идеальная осенняя выпечка: рецепт шоколадного кранча из дрожжевого теста
7 октября 2021 , 15:08Читати новину українською
Источник:Инстаграм Яны Станишевской
Существует много интересных рецептов выпечки с шоколадом, но эта особенная. Блогер Яна Станишевская поделилась с читателями особому рецепту шоколадного кранча, который точно влюбит вас с первого кусочка.
Шоколадный кранч – замечательная осенняя выпечка для семейного застолья. Она довольно легкая в приготовлении и не требует особых навыков в кулинарии.
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Рецепт шоколадного кранча
Время: 60 – 80 минут
Порции: 6
Шоколадный кранч / Фото Яны Станишевской
– 500 г муки;
– 1 стакан теплого молока;
– ½ Стакана сахара;
– 10 г сухих дрожжей;
– 75 г сливочного масла;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 300-400 г шоколадной пасты.
Приготовление:
- Соедините все сухие ингредиенты и тщательно перемешайте.
- Влейте молоко и добавьте яйцо – перемешайте.
- В три этапа добавьте к тесту сливочное масло и вымешивайте по 5 минут до однородной консистенции.
- Сформируйте из теста шар, накройте его слоем пищевой пленки и отправьте в теплое место для увеличения в объеме (1 – 2 часа).
- Разделите тесто на две части, раскатайте в пласт и щедро смажьте шоколадной пастой.
Шоколадный кранч / Фото Яны Станишевской
- Сверните тесто в тугой рулет и разрежьте так, чтобы начинка "открылась" наружу.
- Переплетите тесто в жгут начиная с середины и придайте ему форму венчика. Плотно закрепите края кранча.
- Я выкладываю сразу два кранча. Один заворачиваю в середину другого, – добавила автор.
- Выложите кранч на противень покрытый пергаментом. Оставьте его на 15 минут в теплом месте "отдохнуть".
- Смажьте кранч желтком и выпекайте в духовке разогретой до 180 градусов 35 – 40 минут.
- Выпечка готова. Приятного аппетита!