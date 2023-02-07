Приготовление картофельного пюре – одна из самых легких кулинарных манипуляций. Почистить картофель, нарезать, сварить, сделать пюре – выглядит легко, не правда ли?

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Но во всех блюдах отличный результат от лучшего отделяют важные нюансы. Они касаются простых вещей, но соблюдение этих правил качественно изменит ваше блюдо.

Советы от "Картофельной Королевы"

Поппи О'Тул в Британии называют "Картофельной Королевой", ведь ее блюда из этого продукта всегда просто невероятны. Она рассказала, что, несмотря на разнообразие рецептов приготовления пюре, есть базовые правила, которые точно гарантируют идеальный результат.

Пюре будет кремовым / Фото Pixabay

Женщина делится: когда мы нарезаем картошку, обязательно нужно убедиться, что кусочки более-менее одинаковы. Таким образом, картофель сварится равномерно, и делать пюре будет очень легко.

Также он напоминает – картошку нужно класть в холодную подсоленную воду, а потом уже доводить до кипения. Причина та же – овощ должен приготовиться равномерно.

После варки картофель обязательно нужно высушить, переложив в дуршлаг над кастрюлей и накрыв полотенцем. Этот трюк редко используется, а зря, ведь пюре получится более воздушным.

Еще один секрет касается сливок и молока: их следует нагревать перед добавлением в пюре. Таким образом, ингредиенты лучше сочетаются, а пюре станет кремовым.