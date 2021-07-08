Курица Кунг Пао – это классическое китайская блюдо, в котором гармонично сочетается нежная курятина, арахис и овощи в пикантном соусе. Блюдо происходит родом из провинции Сычуань, а благодаря китайским мигрантам ее знают по всему миру.

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В середине 1800-х годов губернатор провинции Сычуань Дин Баочжэнь начал популяризировать это блюдо в своем регионе. Оно настолько всем понравилось, что мгновенно разошлось по всему Китаю.

Когда Дин Баочжэнь был ребенком, он упал в реку. Семья, которая проходила мимо, спасла его. После того, как Дин стал чиновником, он посетил их, чтобы поблагодарить за спасение. Для такой особенной встречи хозяйка дома приготовила семейное блюдо, рецепт которого передавался из поколения в поколение. Это блюдо сочетало курятину, арахис и острый перец.

Пикантное блюдо / Фото Pinterest

Курица Кунг Пао – это отличный способ разнообразить свой обед или ужин с помощью нежной курятины с пикантным вкусом.

Невероятный ужин / Фото Pinterest

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 грамм Измельченный арахис / кешью – 100 грамм Стручковая фасоль – 0,5 килограмма Измельченный чеснок – 2 столовые ложки Кунжутное масло – 2 столовые ложки Кокосовое молоко – 2 столовые ложки Соус Чили – 1 столовая ложка Мед – 1 столовая ложка Кунжут – 1 чайная ложка

Приготовление: