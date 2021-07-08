Курка Кунг Пао – це класична китайська страва, у якій гармонійно поєднується ніжна курятина, арахіс та овочі у пікантному соусі. Страва походить родом з провінції Сичуань, а завдяки китайським мігрантам її знають по всьому світу.

Читайте також Які спеції найкраще підходять для різних частин курочки

У середині 1800-х років губернатор провінції Сичуань Дін Баочжен почав популяризувати цю страву у своєму регіоні. Вона настільки всім сподобалася, що миттєво розійшлася по всьому Китаю.

Коли Дін Баочжен був дитиною, він впав у річку. Сім'я, яка проходила повз, врятувала його. Після того, як Дін став урядовцем, він відвідав цих людей, щоб подякувати їм за порятунок. Для такої особливої зустрічі господиня дому приготувала сімейну страву, рецепт якої передавався із покоління у покоління. Ця страва поєднувала курятину, арахіс та гострий перець.

Пікантна страва / Фото Pinterest

Курка Кунг Пао – це чудовий спосіб урізноманітнити свій обід чи вечерю за допомогою ніжної курятини із пікантним смаком.

Неймовірна вечеря / Фото Pinterest

Інгредієнти:

Куряче філе – 500 грам Подрібнений арахіс / кеш'ю – 100 грам Стручкова квасоля – 0,5 кілограма Подрібнений часник – 2 столові ложки Кунжутна олія – 2 столові ложки Кокосове молоко – 2 столові ложки Соус Чилі – 1 столова ложка Мед – 1 столова ложка Кунжут – 1 чайна ложка

Приготування: