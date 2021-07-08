Идеальное сочетание сладкого и пряного: интересные факты и рецепт курицы Кунг Пао
Источник:24 канал
Нежная курятина, что тонет в самом вкусном шелковистом китайском соусе – это "изюминка" восточной блюда, известного как курица Кунг Пао. Особенности приготовления, история и интересные факты – в материале.
Курица Кунг Пао – это классическое китайская блюдо, в котором гармонично сочетается нежная курятина, арахис и овощи в пикантном соусе. Блюдо происходит родом из провинции Сычуань, а благодаря китайским мигрантам ее знают по всему миру.
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В середине 1800-х годов губернатор провинции Сычуань Дин Баочжэнь начал популяризировать это блюдо в своем регионе. Оно настолько всем понравилось, что мгновенно разошлось по всему Китаю.
Когда Дин Баочжэнь был ребенком, он упал в реку. Семья, которая проходила мимо, спасла его. После того, как Дин стал чиновником, он посетил их, чтобы поблагодарить за спасение. Для такой особенной встречи хозяйка дома приготовила семейное блюдо, рецепт которого передавался из поколения в поколение. Это блюдо сочетало курятину, арахис и острый перец.
Курица Кунг Пао – это отличный способ разнообразить свой обед или ужин с помощью нежной курятины с пикантным вкусом.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 грамм
- Измельченный арахис/кешью – 100 грамм
- Стручковая фасоль – 0,5 килограмма
- Измельченный чеснок – 2 столовые ложки
- Кунжутное масло – 2 столовые ложки
- Кокосовое молоко – 2 столовые ложки
- Соус Чили – 1 столовая ложка
- Мед – 1 столовая ложка
- Кунжут – 1 чайная ложка
Приготовление:
- Курицу нужно нарезать на тонкие кусочки небольшого размера. Добавляем к ней соль и перец по вкусу и отставляем мариноваться.
- Готовим соус. Для этого нужно смешать кокосовое молоко, чили соус и мед.
- В большую сковороду или вок добавляем масло и чеснок, а сразу за ними курятину. Ее нужно жарить в течение нескольких минут до полуготовности. После этого убираем курицу со сковородки.
- В эту же сковороду добавляем фасоль и обжариваем до полуготовности. Добавляем курицу и продолжаем готовить около 5 минут или пока курица не будет готова.
- После того, как главные ингредиенты приготовились, добавляем к ним соус и уменьшаем огонь. Также сюда добавляем измельченный арахис и кунжут. Жарим еще максимум 3 минуты, пока соус загустеет.
- Добавляем семена кунжута и даем блюду настояться. Как минимум нужно 5 минут, чтобы курица и фасоль впитали в себя соус.
- При желании можно добавить маринованный перец чили. Такая курочка замечательно подойдет к рису – в США и Китае ее подают именно в сочетании с этим гарниром.