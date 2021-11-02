Идеальный и питательный завтрак: омлет из взбитых белков и трав
Источник:24 канал
Завтрак – один из важнейших приемов пищи, который никак нельзя пропускать. В каждом доме должны быть под рукой рецепты питательных, полезных, а главное, быстрых завтраков. Омлет из белков – это нежное и аппетитное блюдо, которое точно завоеваюет вашу симпатию.
Омлет на взбитых белках является средним между привычным омлетом и суфле. Благодаря тому, что белки сбиваются отдельно, и только потом аккуратно соединяются с желтками, омлет получается пышным и высоким.
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Питаться правильно можно без соблюдения специальных диет и покупки дорогих ингредиентов. Омлет, запеченный в духовке, как раз такое блюдо, которое поможет держать тело в тонусе, а желудок сыт.
Рецепт омлета на взбитых белкахВажно! Для этого рецепта следует выбирать сковороду, которую можно безопасно поместить в духовку. Для духовки лучше выбрать сковороду с каменным, титановым или керамическим покрытием.
Время: 25 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
- 4 больших куриных яйца;
- 0,5 чайной ложки порошка к печенью;
- морская соль и черный перец по вкусу;
- 60 миллилитров воды;
- 2 столовые ложки тертого пармезана;
- 1 столовая ложка измельченного укропа;
- 1 столовая ложка зеленого лука;
- 1 столовая ложка петрушки;
- 2 столовые ложки сливочного масла.
Приготовление:
- Нагрейте духовку до 180 градусов.
- В большой и сухой миске смешайте яичные белки, порошок для печенья и воду. Миксером на высокой скорости тщательно взбейте смесь. Белки должны держать идеальную форму.
- В другой миске взбейте желтки, соль и перец. Масса должна быть густой и иметь белый цвет. Добавьте сюда порезанную зелень.
- Растопите на разогретой сковороде масло.
- Пока оно топится с помощью силиконовой лопатки, соедините желтки с белками и аккуратно вымешайте массу.
- На растопленное сливочное масло вылейте яичную смесь и аккуратно разгладьте поверхность антипригарной лопаткой.
- Убавьте огонь до среднего и готовьте омлет около 5 минут.
- Готовый омлет должен быть рыхлым и иметь золотистый цвет с нижней стороны.
- Поставьте сковороду в духовой шкаф и выпекайте омлет еще около 7 минут.