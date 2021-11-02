Идеальный и питательный завтрак: омлет из взбитых белков и трав

Завтрак – один из важнейших приемов пищи, который никак нельзя пропускать. В каждом доме должны быть под рукой рецепты питательных, полезных, а главное, быстрых завтраков. Омлет из белков – это нежное и аппетитное блюдо, которое точно завоеваюет вашу симпатию.

Омлет на взбитых белках является средним между привычным омлетом и суфле. Благодаря тому, что белки сбиваются отдельно, и только потом аккуратно соединяются с желтками, омлет получается пышным и высоким.

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Питаться правильно можно без соблюдения специальных диет и покупки дорогих ингредиентов. Омлет, запеченный в духовке, как раз такое блюдо, которое поможет держать тело в тонусе, а желудок сыт.

Рецепт омлета на взбитых белках

Важно! Для этого рецепта следует выбирать сковороду, которую можно безопасно поместить в духовку. Для духовки лучше выбрать сковороду с каменным, титановым или керамическим покрытием.

Время: 25 минут

Порций: 2

Аппетитный завтрак / Фото good food

Ингредиенты:

4 больших куриных яйца;

0,5 чайной ложки порошка к печенью;

морская соль и черный перец по вкусу;

60 миллилитров воды;

2 столовые ложки тертого пармезана;

1 столовая ложка измельченного укропа;

1 столовая ложка зеленого лука;

1 столовая ложка петрушки;

2 столовые ложки сливочного масла.

Приготовление:

Нагрейте духовку до 180 градусов. В большой и сухой миске смешайте яичные белки, порошок для печенья и воду. Миксером на высокой скорости тщательно взбейте смесь. Белки должны держать идеальную форму. В другой миске взбейте желтки, соль и перец. Масса должна быть густой и иметь белый цвет. Добавьте сюда порезанную зелень. Растопите на разогретой сковороде масло. Пока оно топится с помощью силиконовой лопатки, соедините желтки с белками и аккуратно вымешайте массу. На растопленное сливочное масло вылейте яичную смесь и аккуратно разгладьте поверхность антипригарной лопаткой. Убавьте огонь до среднего и готовьте омлет около 5 минут. Готовый омлет должен быть рыхлым и иметь золотистый цвет с нижней стороны. Поставьте сковороду в духовой шкаф и выпекайте омлет еще около 7 минут.