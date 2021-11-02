Омлет на збитих білках є чимось середнім між звичним омлетом та суфле. Завдяки тому, що білки збиваються окремо, і лише потім акуратно з’єднуються із жовтками, омлет виходить пишним та високим.
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Харчуватися правильно можна і без дотримання спеціальних дієт і купівлі дорогих інгредієнтів. Омлет, запечений у духовці, якраз така страва, яка допоможе тримати тіло у тонусі, а шлунок ситим.
Рецепт омлету на збитих білках
Час: 25 хвилин
Порцій: 2
Апетитний сніданок / Фото good food
Інгредієнти:
- 4 великих курячих яйця;
- 0,5 чайної ложки порошку до печива;
- морська сіль і чорний перець до смаку;
- 60 мілілітрів води;
- 2 столові ложки тертого пармезану;
- 1 столова ложка подрібненого кропу;
- 1 столова ложка зеленої цибулі;
- 1 столова ложка петрушки;
- 2 столові ложки вершкового масла.
Приготування:
- Нагрійте духовку до 180 градусів.
- У великій та сухій мисці змішайте яєчні білки, порошок до печива та воду. Міксером на високій швидкості ретельно збийте суміш. Білки мають тримати бездоганну форму.
- В іншій мисці збийте жовтки, сіль та перець. Маса повинна бути густою і мати білий колір. Додайте сюди порізану зелень.
- Розтопіть на розігрітій пательні масло.
- Поки воно топиться за допомогою силіконової лопатки з’єднайте жовтки із білками та акуратно вимішайте масу.
- На розтоплене вершкове масло виляйте яєчну суміш й акуратно розгладьте поверхню антипригарною лопаткою.
- Зменшіть вогонь до середнього й готуйте омлет близько 5 хвилин.
- Готовий омлет повинен бути пухким і мати золотавий колір із нижнього боку.
- Поставте пательню у духовку і випікайте омлет ще близько 7 хвилин.
Збиті білки не повинні бути сухими або зернистими й не сповзати, коли ви нахиляєте миску.