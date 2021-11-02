Омлет на взбитых белках является средним между привычным омлетом и суфле. Благодаря тому, что белки сбиваются отдельно, и только потом аккуратно соединяются с желтками, омлет получается пышным и высоким.

Актуально Полезное осеннее меню: топ-3 блюда, которые следует добавить в рацион

Питаться правильно можно без соблюдения специальных диет и покупки дорогих ингредиентов. Омлет, запеченный в духовке, как раз такое блюдо, которое поможет держать тело в тонусе, а желудок сыт.

Рецепт омлета на взбитых белках

Время: 25 минут
Порций: 2

Аппетитный завтрак / Фото good food

Ингредиенты:

  • 4 больших куриных яйца;
  • 0,5 чайной ложки порошка к печенью;
  • морская соль и черный перец по вкусу;
  • 60 миллилитров воды;
  • 2 столовые ложки тертого пармезана;
  • 1 столовая ложка измельченного укропа;
  • 1 столовая ложка зеленого лука;
  • 1 столовая ложка петрушки;
  • 2 столовые ложки сливочного масла.

Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 180 градусов.
  2. В большой и сухой миске смешайте яичные белки, порошок для печенья и воду. Миксером на высокой скорости тщательно взбейте смесь. Белки должны держать идеальную форму.
  3. В другой миске взбейте желтки, соль и перец. Масса должна быть густой и иметь белый цвет. Добавьте сюда порезанную зелень.
  4. Растопите на разогретой сковороде масло.
  5. Пока оно топится с помощью силиконовой лопатки, соедините желтки с белками и аккуратно вымешайте массу.
  6. На растопленное сливочное масло вылейте яичную смесь и аккуратно разгладьте поверхность антипригарной лопаткой.
  7. Убавьте огонь до среднего и готовьте омлет около 5 минут.
  8. Готовый омлет должен быть рыхлым и иметь золотистый цвет с нижней стороны.
  9. Поставьте сковороду в духовой шкаф и выпекайте омлет еще около 7 минут.
Для того чтобы проверить консистенцию взбитых белков, извлеките венчик из миски и поставьте его вертикально. Менее тщательно взбитые белки спадут на одну сторону, более тщательно взбитые белки будут держать форму. Взбитые белки не должны быть сухими или зернистыми и не сползать, когда вы наклоняете миску.