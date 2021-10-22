Куриное филе – это богатое на белки мясо, которое содержит много полезных веществ и славится своей питательности. В сочетании с легким салатом это идеальный вариант для легкого ужина.

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Для курицы стоит выбирать маринады с лимонным соком. Они добавляют вкусу мяса особой пикантности.

Рецепт курицы в мятно-лимонном соусе

Время: 1 – 1,5 часа

Порций: 2

Полезно и питательно / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • куриное филе – 1 килограмм;
  • овощная нарезка или салат – по желанию на выбор.

Маринад

  • мята – 1 веточка;
  • лимонный сок – 4 столовые ложки;
  • белое вино – 100 миллилитров;
  • лук – 1 штука;
  • майоран – 1 веточка;
  • тимьян – 1 веточка;
  • красный перец – половина столовой ложки;
  • красный сладкий перец – половина столовой ложки;
  • чеснок – 3 зубчика.

Приготовление

  1. Нарезаем мясо на куски, которые удобно готовить на гриле или запекать в духовке.
  2. Нарезаем мелко лук. Мяту измельчаем и заливаем лимонным соком.
  3. Смешиваем мясо с луком и мятой. Добавляем пряности и чеснок.
  4. Заливаем мясо с маринадом вином и ставим в холодильник минимум на 30 минут.
  5. Жарим мясо на гриле или запекаем в духовке до готовности.
  6. Мясо лучше подойдет с любимыми овощами или салатом.

Приятного аппетита !