Куриное филе – это богатое на белки мясо, которое содержит много полезных веществ и славится своей питательности. В сочетании с легким салатом это идеальный вариант для легкого ужина.
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Для курицы стоит выбирать маринады с лимонным соком. Они добавляют вкусу мяса особой пикантности.
Рецепт курицы в мятно-лимонном соусе
Время: 1 – 1,5 часа
Порций: 2
Полезно и питательно / Фото Pinterest
Ингредиенты
- куриное филе – 1 килограмм;
- овощная нарезка или салат – по желанию на выбор.
Маринад
- мята – 1 веточка;
- лимонный сок – 4 столовые ложки;
- белое вино – 100 миллилитров;
- лук – 1 штука;
- майоран – 1 веточка;
- тимьян – 1 веточка;
- красный перец – половина столовой ложки;
- красный сладкий перец – половина столовой ложки;
- чеснок – 3 зубчика.
Приготовление
- Нарезаем мясо на куски, которые удобно готовить на гриле или запекать в духовке.
- Нарезаем мелко лук. Мяту измельчаем и заливаем лимонным соком.
- Смешиваем мясо с луком и мятой. Добавляем пряности и чеснок.
- Заливаем мясо с маринадом вином и ставим в холодильник минимум на 30 минут.
- Жарим мясо на гриле или запекаем в духовке до готовности.
- Мясо лучше подойдет с любимыми овощами или салатом.
Приятного аппетита !