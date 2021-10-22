Куриное филе – это богатое на белки мясо, которое содержит много полезных веществ и славится своей питательности. В сочетании с легким салатом это идеальный вариант для легкого ужина.

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Для курицы стоит выбирать маринады с лимонным соком. Они добавляют вкусу мяса особой пикантности.

Рецепт курицы в мятно - лимонном соусе

Время: 1 – 1,5 часа

Порций: 2

Полезно и питательно / Фото Pinterest

Ингредиенты

куриное филе – 1 килограмм ;

овощная нарезка или салат – по желанию на выбор.

Маринад

мята – 1 веточка ;

лимонный сок – 4 столовые ложки;

белое вино – 100 миллилитров;

лук – 1 штука ;

майоран – 1 веточка ;

тимьян – 1 веточка ;

красный перец – половина столовой ложки;

красный сладкий перец – половина столовой ложки;

чеснок – 3 зубчика .

Приготовление

Нарезаем мясо на куски , которые удобно готовить на гриле или запекать в духовке. Нарезаем мелко лук. Мяту измельчаем и заливаем лимонным соком. Смешиваем мясо с луком и мятой. Добавляем пряности и чеснок. Заливаем мясо с маринадом вином и ставим в холодильник минимум на 30 минут. Жарим мясо на гриле или запекаем в духовке до готовности. Мясо лучше подойдет с любимыми овощами или салатом.

Приятного аппетита !