Идеи для изысканных завтраков: сладкие варианты на любой вкус

Извечный вопрос над которым "ломает" голову каждая хозяйка: "Что приготовить завтра на завтрак?". Мы решили помочь вам с выбором и подготовили подборку интересных идей для сладкого завтрака.

Завтрак – важный прием пищи для каждого. Мы любим сладкие завтраки из домашнего йогурта, сезонных ягод или фруктов и гранолы. Но соленые – тоже вкусные и питательные.

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Как правило, утром можно полакомиться чем-нибудь сладеньким (утверждают диетологи) и мы решили подобрать вам несколько интересных вариантов для завтрака. Хоть и не все они низкокалорийные и суперполезные, но один раз можно!

Бельгийские вафли

Фото Станишевской

Бельгийские вафли можно перемазывать шоколадной или арахисовой пастой, подавать с ягодами или фруктами, домашними вареньями или джемами – вкус блюда не испортится ни с одним из этих дополнений.

Сырники

Фото Станишевской

Сырники, наверное, любят все. Нежный сыр, хрустящая корочка и множество дополнений на выбор: от изюма до шоколадной крошки.

Подавайте блюдо со сметаной, йогуртом, вареньем или сгущенкой.

Вареники с вишнями

Фото Станишевской

Вареники с вишнями станут отличным завтраком для всей семьи. Вкуснее всего они с вишнями или черникой. Кстати, вы можете использовать замороженные ягоды для этого блюда.

Боул

Фото Станишевской

Боулы приобрели популярность в Украине в последние годы. Боул – это круглая, глубокая тарелка, а ингредиентами блюда могут быть все ваши любимые продукты: греческий йогурт, семена чиа, гранола и множество свежих фруктов и ягод.

Блинчики с начинкой

Фото Станишевской

Чтобы приготовить завтрак с блинами, вам нужно минимум времени, ведь основу и начинку можно приготовить вечером, а утром только завернуть и поджарить. Выбирайте к завтраку творожные блины, с шоколадом или арахисовой пастой.

Пончики

Фото Станишевской

Рыхлые, хрустящие и покрытые обильным слоем сахарной пудры – любимцы миллионов – пончики. Кстати, у нас есть рецепт невероятно вкусных пончиков на творожном тесте. Попробуйте приготовить их для завтрака и наслаждайтесь чашечкой ароматного кофе или чая.

Овсяная каша



Фото Станишевской

Самый традиционный завтрак украинцев – овсяная каша с ягодами. К ней подходят нарезанные бананы, свежая голубика, малина или яблоки. В зимний сезон можно подать овсянку с грушей или хурмой.

Выбирайте свой любимый сладкий завтрак и наслаждайтесь прекрасным началом дня вместе со Смачно 24!