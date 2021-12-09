Курица – традиционное рождественское блюдо для многих стран, в частности его любят и в Украине. Оно легко и быстро готовится, а также не требует больших затрат.

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Просто запечь курицу в духовке для вас не составит труда, каждый может впоратсия с этим на "отлично". Нужно замариновать курицу, поместить в нее яблоки и поставить в духовку.

Рецепт курицы с яблоками

Время: 3 часа
Порций: 4

Аппетитный рецепт / Фото pexels

Ингредиенты:

  • 1 тушка курицы;
  • 4 яблока;
  • 2 головки чеснока;
  • 2 веточки розмарина;
  • 2 столовых ложки масла;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 2 чайные ложки соевого соуса;
  • 1 столовая ложка любимой приправы для курицы;
  • 1 чайная ложка сушеного гранулированного чеснока;
  • 1 чайная ложка меда;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 2 щепотки настоящего молотого перца.

Приготовление:

  1. Начните с приготовления маринада. Налейте в небольшую миску растительное масло и соевый соус, добавьте сушеный гранулированный чеснок, мед и любимую приправу для курицы, половину чайной ложки соли и молотого перца. Все тщательно перемешайте.
  2. Размягченное сливочное масло смешайте с оставшимися соли.
  3. Помытые яблоки нарезать дольками или крупными кубиками.
  4. Тщательно вымойте и обсушите курицу.
  5. Приготовленным маринадом смажьте курицу внутри и снаружи.
  6. Подложите руку под кожу курицы со стороны грудки, делать это нужно аккуратно.
  7. Натрите грудинку мягким сливочным маслом, смешанным с солью, с обеих сторон.
  8. Курица должна простоять в маринаде минимум час, а лучше всю ночь.
  9. Поставьте курицу на противень. Ножки лучше всего связать между собой, а крылышки следует прикрепить к курице зубочистками, чтобы они не взлетели после запекания.
  10. Нафаршируйте курицу частью яблок и веточкой розмарина.
  11. Также положите на противень половинки чесночных головок.
  12. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 1,5 часа.

Как выбрать хорошую курицу?


Запах. Курица должна обладать нейтральным, свежим ароматом.

Вода. Избегайте мяса, из которого капает вода.

Цвет. Мясо должно иметь светло-розовый цвет. Только используя отборное мясо, можно приготовить праздничное и вкусное блюдо.