Курица – традиционное рождественское блюдо для многих стран, в частности его любят и в Украине. Оно легко и быстро готовится, а также не требует больших затрат.
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Просто запечь курицу в духовке для вас не составит труда, каждый может впоратсия с этим на "отлично". Нужно замариновать курицу, поместить в нее яблоки и поставить в духовку.
Рецепт курицы с яблоками
Время: 3 часа
Порций: 4
Аппетитный рецепт / Фото pexels
Ингредиенты:
- 1 тушка курицы;
- 4 яблока;
- 2 головки чеснока;
- 2 веточки розмарина;
- 2 столовых ложки масла;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 2 чайные ложки соевого соуса;
- 1 столовая ложка любимой приправы для курицы;
- 1 чайная ложка сушеного гранулированного чеснока;
- 1 чайная ложка меда;
- 1 чайная ложка соли;
- 2 щепотки настоящего молотого перца.
Приготовление:
- Начните с приготовления маринада. Налейте в небольшую миску растительное масло и соевый соус, добавьте сушеный гранулированный чеснок, мед и любимую приправу для курицы, половину чайной ложки соли и молотого перца. Все тщательно перемешайте.
- Размягченное сливочное масло смешайте с оставшимися соли.
- Помытые яблоки нарезать дольками или крупными кубиками.
- Тщательно вымойте и обсушите курицу.
- Приготовленным маринадом смажьте курицу внутри и снаружи.
- Подложите руку под кожу курицы со стороны грудки, делать это нужно аккуратно.
- Натрите грудинку мягким сливочным маслом, смешанным с солью, с обеих сторон.
- Курица должна простоять в маринаде минимум час, а лучше всю ночь.
- Поставьте курицу на противень. Ножки лучше всего связать между собой, а крылышки следует прикрепить к курице зубочистками, чтобы они не взлетели после запекания.
- Нафаршируйте курицу частью яблок и веточкой розмарина.
- Также положите на противень половинки чесночных головок.
- Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 1,5 часа.
Как выбрать хорошую курицу?
Запах. Курица должна обладать нейтральным, свежим ароматом.
Вода. Избегайте мяса, из которого капает вода.
Цвет. Мясо должно иметь светло-розовый цвет. Только используя отборное мясо, можно приготовить праздничное и вкусное блюдо.