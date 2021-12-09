Курица – традиционное рождественское блюдо для многих стран, в частности его любят и в Украине. Оно легко и быстро готовится, а также не требует больших затрат.

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Просто запечь курицу в духовке для вас не составит труда, каждый может впоратсия с этим на "отлично". Нужно замариновать курицу, поместить в нее яблоки и поставить в духовку.

Рецепт курицы с яблоками

Время: 3 часа

Порций: 4

Аппетитный рецепт / Фото pexels

Ингредиенты:

1 тушка курицы;

4 яблока;

2 головки чеснока;

2 веточки розмарина;

2 столовых ложки масла;

1 столовая ложка сливочного масла;

2 чайные ложки соевого соуса;

1 столовая ложка любимой приправы для курицы;

1 чайная ложка сушеного гранулированного чеснока;

1 чайная ложка меда;

1 чайная ложка соли;

2 щепотки настоящего молотого перца.

Приготовление:

Начните с приготовления маринада. Налейте в небольшую миску растительное масло и соевый соус, добавьте сушеный гранулированный чеснок, мед и любимую приправу для курицы, половину чайной ложки соли и молотого перца. Все тщательно перемешайте. Размягченное сливочное масло смешайте с оставшимися соли. Помытые яблоки нарезать дольками или крупными кубиками. Тщательно вымойте и обсушите курицу. Приготовленным маринадом смажьте курицу внутри и снаружи. Подложите руку под кожу курицы со стороны грудки, делать это нужно аккуратно. Натрите грудинку мягким сливочным маслом, смешанным с солью, с обеих сторон. Курица должна простоять в маринаде минимум час, а лучше всю ночь. Поставьте курицу на противень. Ножки лучше всего связать между собой, а крылышки следует прикрепить к курице зубочистками, чтобы они не взлетели после запекания. Нафаршируйте курицу частью яблок и веточкой розмарина. Также положите на противень половинки чесночных головок. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 1,5 часа.

Лучшими сортами яблок для фарширования курицы являются кислые или кисло-сладкие.