Курка – традиційна різдвяна страва для багатьох країн, зокрема її полюбляють і в Україні. Вона легко та швидко готується, а також не вимагає великих затрат.

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Просто запекти курку в духовці для вас не складе труднощів, кожен може впоратсия з цим на "відмінно". Потрібно лише замаринувати курку, помістити в неї яблука та поставити у духовку.

Рецепт курки з яблуками

Час: 3 години

Порцій: 4

Апетитний рецепт / Фото pexels

Інгредієнти:

1 тушка курки;

4 яблука;

2 головки часнику;

2 гілочки розмарину;

2 столові ложки олії;

1 столова ложка вершкового масла;

2 чайні ложки соєвого соусу;

1 столова ложка улюбленої приправи для курки;

1 чайна ложка сушеного гранульованого часнику;

1 чайна ложка меду;

1 чайна ложка солі;

2 щіпки справжнього меленого перцю.

Приготування:

Почніть з приготування маринаду. Налийте в невелику миску олію і соєвий соус, додайте сушений гранульований часник, мед і улюблену приправу для курки, половину чайної ложки солі і меленого перцю. Все ретельно перемішайте. Розм’якшене вершкове масло змішайте з рештою солі. Помиті яблука нарізати часточками або великими кубиками. Ретельно вимийте і обсушіть курку. Приготованим маринадом змастіть курку всередині і зовні. Підкладіть руку під шкіру курки з боку грудки, робити це потрібно акуратно. Натріть грудку м’яким вершковим маслом, змішаним з сіллю, з обох сторін. Курка повинна простояти у маринаді мінімум годину, а краще – всю ніч. Поставте курку на деко. Ніжки найкраще зв’язати між собою, а крильця варто прикріпити до курки зубочистками, щоб вони не злетіли після запікання. Нафаршируйте курку частиною яблук та гілочкою розмарину . Також покладіть на деко половинки часникових головок. Випікайте в духовці при температурі 180 градусів 1,5 години.

Кращими сортами яблук для фарширування курки є кислі або кисло-солодкі.