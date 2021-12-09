Курка – традиційна різдвяна страва для багатьох країн, зокрема її полюбляють і в Україні. Вона легко та швидко готується, а також не вимагає великих затрат.

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Просто запекти курку в духовці для вас не складе труднощів, кожен може впоратсия з цим на "відмінно". Потрібно лише замаринувати курку, помістити в неї яблука та поставити у духовку.

Рецепт курки з яблуками

Час: 3 години
Порцій: 4

Апетитний рецепт / Фото pexels

Інгредієнти:

  • 1 тушка курки;
  • 4 яблука;
  • 2 головки часнику;
  • 2 гілочки розмарину;
  • 2 столові ложки олії;
  • 1 столова ложка вершкового масла;
  • 2 чайні ложки соєвого соусу;
  • 1 столова ложка улюбленої приправи для курки;
  • 1 чайна ложка сушеного гранульованого часнику;
  • 1 чайна ложка меду;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 2 щіпки справжнього меленого перцю.

Приготування:

  1. Почніть з приготування маринаду. Налийте в невелику миску олію і соєвий соус, додайте сушений гранульований часник, мед і улюблену приправу для курки, половину чайної ложки солі і меленого перцю. Все ретельно перемішайте.
  2. Розм’якшене вершкове масло змішайте з рештою солі.
  3. Помиті яблука нарізати часточками або великими кубиками.
  4. Ретельно вимийте і обсушіть курку.
  5. Приготованим маринадом змастіть курку всередині і зовні.
  6. Підкладіть руку під шкіру курки з боку грудки, робити це потрібно акуратно.
  7. Натріть грудку м’яким вершковим маслом, змішаним з сіллю, з обох сторін.
  8. Курка повинна простояти у маринаді мінімум годину, а краще – всю ніч.
  9. Поставте курку на деко. Ніжки найкраще зв’язати між собою, а крильця варто прикріпити до курки зубочистками, щоб вони не злетіли після запікання.
  10. Нафаршируйте курку частиною яблук та гілочкою розмарину .
  11. Також покладіть на деко половинки часникових головок.
  12. Випікайте в духовці при температурі 180 градусів 1,5 години.

Як вибрати хорошу курку?


Запах. Курка повинна мати нейтральний, свіжий аромат.

Вміст води. Уникайте м'яса, з якого капає вода.

Колір. М'ясо має мати світло-рожевий колір.
Тільки використовуючи добірне м’ясо, можна приготувати святкову та смачну страву.