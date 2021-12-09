Идеи на Новый год: особый рецепт аппетитной курицы, который понравится всем

9 декабря 2021 , 10:00
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Источник:

24 канал

Вкусная и румяная рождественская курица с яблоками, запеченная в духовке, отлично подойдет к праздничному столу на Новый год. Ароматное и очень сочное мясо, яблоки с розмарином и жареный чеснок – отличный выбор для яркого празднования.

Курица – традиционное рождественское блюдо для многих стран, в частности его любят и в Украине. Оно легко и быстро готовится, а также не требует больших затрат.

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Просто запечь курицу в духовке для вас не составит труда, а блюдо может стать отличным дополнением к новогоднему столу. Так что если вы как раз в поиске интересных рецептов на праздник, предлагаем попробовать запеченную курицу с яблоками.

Рецепт курицы с яблоками

Время: 3 часа
Порций: 4


Аппетитный рецепт / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 1 тушка курицы;
  • 4 яблока;
  • 2 головки чеснока;
  • 2 веточки розмарина;
  • 2 столовых ложки масла;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 2 чайные ложки соевого соуса;
  • 1 столовая ложка любимой приправы для курицы;
  • 1 чайная ложка сушеного гранулированного чеснока;
  • 1 чайная ложка меда;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 2 щепотки настоящего молотого перца.

Приготовление:

  1. Начните с приготовления маринада. Налейте в небольшую миску растительное масло и соевый соус, добавьте сушеный гранулированный чеснок, мед и любимую приправу для курицы, половину чайной ложки соли и молотого перца. Все тщательно перемешайте.
  2. Размягченное сливочное масло смешайте с солью, что осталась.
  3. Помытые яблоки нарежьте дольками или крупными кубиками.
  4. Тщательно вымойте и обсушите курицу.
  5. Приготовленным маринадом смажьте курицу внутри и снаружи.
  6. Подложите руку под кожу курицы со стороны грудки, делать это нужно аккуратно. Натрите грудинку с обеих сторон мягким сливочным маслом, смешанным с солью.
  7. Курица должна простоять в маринаде минимум час, а лучше – всю ночь.
  8. Поставьте курицу на противень. Ножки лучше всего связать между собой, а крылышки – прикрепить к курице зубочистками, чтобы они выглядели аккуратно после запекания.
  9. Нафаршируйте курицу частью яблок и веточкой розмарина. Также положите на противень половинки чесночных головок.
  10. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 1,5 часа.
Обратите внимание! Лучшими сортами яблок для фарширования курицы являются кислые или кисло-сладкие.

На что обратить внимание при выборе мяса:

  • Запах. Курица должна обладать нейтральным, свежим ароматом.
  • Вода. Избегайте мяса, из которого капает вода.
  • Цвет. Мясо должно иметь светло-розовый цвет.
  • Только используя отборное мясо, можно приготовить праздничное и вкусное блюдо.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська