Идеи на Новый год: особый рецепт аппетитной курицы, который понравится всем

Вкусная и румяная рождественская курица с яблоками, запеченная в духовке, отлично подойдет к праздничному столу на Новый год. Ароматное и очень сочное мясо, яблоки с розмарином и жареный чеснок – отличный выбор для яркого празднования.

Курица – традиционное рождественское блюдо для многих стран, в частности его любят и в Украине. Оно легко и быстро готовится, а также не требует больших затрат.

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Просто запечь курицу в духовке для вас не составит труда, а блюдо может стать отличным дополнением к новогоднему столу. Так что если вы как раз в поиске интересных рецептов на праздник, предлагаем попробовать запеченную курицу с яблоками.

Рецепт курицы с яблоками

Время: 3 часа

Порций: 4



Аппетитный рецепт / Фото Pexels

Ингредиенты:

1 тушка курицы;

4 яблока;

2 головки чеснока;

2 веточки розмарина;

2 столовых ложки масла;

1 столовая ложка сливочного масла;

2 чайные ложки соевого соуса;

1 столовая ложка любимой приправы для курицы;

1 чайная ложка сушеного гранулированного чеснока;

1 чайная ложка меда;

1 чайная ложка соли;

2 щепотки настоящего молотого перца.

Приготовление:

Начните с приготовления маринада. Налейте в небольшую миску растительное масло и соевый соус, добавьте сушеный гранулированный чеснок, мед и любимую приправу для курицы, половину чайной ложки соли и молотого перца. Все тщательно перемешайте. Размягченное сливочное масло смешайте с солью, что осталась. Помытые яблоки нарежьте дольками или крупными кубиками. Тщательно вымойте и обсушите курицу. Приготовленным маринадом смажьте курицу внутри и снаружи. Подложите руку под кожу курицы со стороны грудки, делать это нужно аккуратно. Натрите грудинку с обеих сторон мягким сливочным маслом, смешанным с солью. Курица должна простоять в маринаде минимум час, а лучше – всю ночь. Поставьте курицу на противень. Ножки лучше всего связать между собой, а крылышки – прикрепить к курице зубочистками, чтобы они в ыглядели аккуратно после запекания. Нафаршируйте курицу частью яблок и веточкой розмарина. Также положите на противень половинки чесночных головок. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 1,5 часа.

Обратите внимание! Лучшими сортами яблок для фарширования курицы являются кислые или кисло-сладкие.