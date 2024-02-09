Ваша жизнь станет в 100 раз проще: гениальные идеи заготовок от Эктора Хименеса-Браво
9 февраля 2024, 15:50Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Чтобы ваши любимые блюда готовились быстрее, надо сделать заготовки. Этой хитростью часто пользуются самые известные рестораны.
Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своими вариантами заготовок. Воспользуйтесь этой подборкой – ваша жизнь станет значительно проще.
Стоит попробовать Та самая котлета по-киевски: элементарный рецепт легендарного украинского блюда
Суп с фрикадельками
- Фарш посолите и поперчите. Сформируйте фрикадельки.
- Картофель почистьте и нарежьте кубиком.
- Грибы почистьте и нарежьте тонкими слайсами.
- Морковь натрите на терке, а лук нарежьте мелким кубиком.
- Все сложите в пакет слайдер и отправьте в морозильную камеру
Котлета по-киевски
- Куриную грудку отбейте сквозь пищевую пленку.
- Укроп нарежьте мелко, смешайте со сливочным маслом, выложите на грудку и заверните.
- Яйца взбейте с солью и перцем.
- Котлету обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, а дальше – в панировку.
- Заверните в пищевую пленку, положите в пакет слайдер и отправьте в морозилку.
Томатный соус
- Чеснок и лук мелко порежьте.
- Томаты нарежьте мелким кубиком.
- На разогретом масле обжарьте чеснок и лук в течение нескольких минут.
- Добавьте томаты, специи, зелень и томат и жарьте еще несколько минут. Охладите.
- Залейте соус в пакет слайдер и отправьте в морозилку.