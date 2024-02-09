Ваша жизнь станет в 100 раз проще: гениальные идеи заготовок от Эктора Хименеса-Браво

9 февраля 2024, 15:50
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Чтобы ваши любимые блюда готовились быстрее, надо сделать заготовки. Этой хитростью часто пользуются самые известные рестораны.

Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своими вариантами заготовок. Воспользуйтесь этой подборкой – ваша жизнь станет значительно проще.

Стоит попробовать Та самая котлета по-киевски: элементарный рецепт легендарного украинского блюда

Суп с фрикадельками

  1. Фарш посолите и поперчите. Сформируйте фрикадельки.
  2. Картофель почистьте и нарежьте кубиком.
  3. Грибы почистьте и нарежьте тонкими слайсами.
  4. Морковь натрите на терке, а лук нарежьте мелким кубиком.
  5. Все сложите в пакет слайдер и отправьте в морозильную камеру

Котлета по-киевски

  1. Куриную грудку отбейте сквозь пищевую пленку.
  2. Укроп нарежьте мелко, смешайте со сливочным маслом, выложите на грудку и заверните.
  3. Яйца взбейте с солью и перцем.
  4. Котлету обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, а дальше – в панировку.
  5. Заверните в пищевую пленку, положите в пакет слайдер и отправьте в морозилку.

Томатный соус

  1. Чеснок и лук мелко порежьте.
  2. Томаты нарежьте мелким кубиком.
  3. На разогретом масле обжарьте чеснок и лук в течение нескольких минут.
  4. Добавьте томаты, специи, зелень и томат и жарьте еще несколько минут. Охладите.
  5. Залейте соус в пакет слайдер и отправьте в морозилку.
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Автор: Ольга Котів