Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко рассказала свой рецепт. С ним приготовить изысканное блюдо будет очень просто.

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Курочка Le Cordon Blue

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Разрежьте куриное филе пополам и отбейте через пленку.
  2. Посолите и поперчите филе. Выложите на него ветчину и сыр. Заверните и заколите шпажками.
  3. Кукурузные хлопья перебейте в блендере.
  4. Окуните курочку в муку, а затем во взбитое яйцо. Повторите так дважды. В конце окуните рулеты в хлопья.
  5. Жарьте на сковороде до золотистого цвета со всех сторон. Затем поставьте Кордон блю в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.