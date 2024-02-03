Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко рассказала свой рецепт. С ним приготовить изысканное блюдо будет очень просто.
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Курочка Le Cordon Blue
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Разрежьте куриное филе пополам и отбейте через пленку.
- Посолите и поперчите филе. Выложите на него ветчину и сыр. Заверните и заколите шпажками.
- Кукурузные хлопья перебейте в блендере.
- Окуните курочку в муку, а затем во взбитое яйцо. Повторите так дважды. В конце окуните рулеты в хлопья.
- Жарьте на сковороде до золотистого цвета со всех сторон. Затем поставьте Кордон блю в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.