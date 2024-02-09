Сливочное масло с укропом завершают картину. Чтобы насладиться этим замечательным блюдом, воспользуйтесь этим простым рецептом.

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Котлета по-киевски

  • Время: 55 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Масло, измельченный укроп, чеснок и соль перемешайте. Заверните в пищевую пленку колбаской и на 15 минут отправьте в холодильник.
  2. Куриное филе разрежьте вдоль на две части. Отбейте молотком под пленкой, каждую часть посолите и поперчите.
  3. Положите отбитое филе на пленку, на филе выложите кусочек масла с укропом, заверните рулетик, закрепите пленкой и положите в морозилку на 20 минут.
  4. Охлажденную котлету обваляйте в муке, затем – в яйце и в сухариках.
  5. Котлету опустите в горячий фритюр, обжарьте до золотой корочки и переложите на противень. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.