Трюфельные конфеты – любимое лакомство нескольких поколений. Готовя их, вы и не замените, как от межсезонной хандры не останется и следа.

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Рецепт домашних трюфельных конфет

Время: 20 минут + время на застывание

Порций: 4

Особый вкус / Фото Pexels

Ингредиенты

  • 200 грамм сливок (35%);
  • 200 грамм черного шоколада (с большим содержанием какао);
  • 500 грамм сливочного масла;
  • какао для украшения.

Приготовление

  1. Растапливаем шоколад на водяной бане.
  2. В отдельной посуде доводим до кипения сливки.
  3. Добавляем в сливочное масло кипящие сливки.
  4. Добавляем в смесь шоколад и тщательно перемешиваем.
  5. Смесь ставим в холодильник на 2 – 3 часа, она должна хорошо застыть.
  6. Формируем из массы шарики или конусы.
  7. Обкатываем конфеты в какао и снова ставим в холод.

Приятного аппетита!