Трюфельные конфеты – любимое лакомство нескольких поколений. Готовя их, вы и не замените, как от межсезонной хандры не останется и следа.
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Рецепт домашних трюфельных конфет
Время: 20 минут + время на застывание
Порций: 4
Особый вкус / Фото Pexels
Ингредиенты
- 200 грамм сливок (35%);
- 200 грамм черного шоколада (с большим содержанием какао);
- 500 грамм сливочного масла;
- какао для украшения.
Приготовление
- Растапливаем шоколад на водяной бане.
- В отдельной посуде доводим до кипения сливки.
- Добавляем в сливочное масло кипящие сливки.
- Добавляем в смесь шоколад и тщательно перемешиваем.
- Смесь ставим в холодильник на 2 – 3 часа, она должна хорошо застыть.
- Формируем из массы шарики или конусы.
- Обкатываем конфеты в какао и снова ставим в холод.
Приятного аппетита!