В магазине больше не берем: рецепт трюфельных конфет, который вы давно искали

Когда на улице пасмурно и дождь, настроение поднимает что-то сладкое. Не охота идти в магазин? Тогда приготовим сладкий "допинг" – знаменитые трюфели – дома!

Трюфельные конфеты – любимое лакомство нескольких поколений. Готовя их, вы и не замените, как от межсезонной хандры не останется и следа.

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А результат вашей работы на кухне порадует всю семью!

Рецепт домашних трюфельных конфет

Время: 20 минут + время на застывание

Порций: 4

Особый вкус / Фото Pexels

Ингредиенты

200 грамм сливок (35%);

200 грамм черного шоколада (с большим содержанием какао);

500 грамм сливочного масла;

какао для украшения.

Приготовление

Растапливаем шоколад на водяной бане. В отдельной посуде доводим до кипения сливки. Добавляем в сливочное масло кипящие сливки. Добавляем в смесь шоколад и тщательно перемешиваем. Смесь ставим в холодильник на 2 – 3 часа, она должна хорошо застыть. Формируем из массы шарики или конусы. Обкатываем конфеты в какао и снова ставим в холод.

Приятного аппетита!