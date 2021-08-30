Пряности – это растения, которые содержат в себе ароматические и островкусовые вещества. Издавна их использовали в ритуалах, потом нашли им применение на кухне и в медицине.

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Каждый народ подобрал себе пряности по вкусу, они вошли в рецепты всех традиционных блюд. Не стала исключением и украинская кухня, которая богата на вкусы и способы приготовления пищи.

Имбирь

Растение родом из Юго-Восточной Азии. На кухне используют корень растения. Особенно наши предки любили добавлять его для приготовления кваса, меда, браги, настоек, наливок и тому подобного. Обычно имбирь добавляют в конце приготовления блюда.

Имбирь – прекрасное дополнение к напиткам и сладостям / Фото Pixabay

Гвоздика

Гвоздика может похвастаться происхождением из Молуккских островов, которые еще называют "островами пряностей". В кулинарии ее используют бутонами или в молотом виде. В основном ею ароматизируют сладкие блюда, но часто также добавляют в маринады для мяса и рыбы.

Гвоздика – известный "помощник" для сладких блюд / Фото Pixabay

Кардамон

Это приложение к блюдам одно из самых нежных, но вместе с тем – самых дорогих. Происхождение кардамона – Индия и Шри-Ланка. Сфера его применения – кондитерские изделия и кофе. Добавлять его следует осторожно – вкус и аромат очень насыщенные.

С кардамоном главное – не переусердствовать / Фото Pixabay

Лавр

Издавна растение росло в Средиземноморье и была символом славы и победы. Без его листья трудно представить любую жидкую пищу и консервацию. Впрочем, лавр прекрасно подойдет к любому блюду, поэтому и завоевал большую популярность.

Лавровый лист очень популярный​ / Фото Pixabay