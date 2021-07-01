Имбирное печенье – ароматная и пряная выпечка с добавлением имбиря, корицы, гвоздики и перца. Именно эти пряности добавляют сладкой выпечке невероятного аромата и вкуса.
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Приготовить домашнее лакомство довольно легко, а декорировать имбирное печенье можно айсингом, сахарной пудрой или шоколадом.
Рецепт имбирного печенья
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 480 ккал
- В большой миске смешайте миндальную и пшеничную муку.
- Добавьте в муку сахарную пудру, соль, гвоздику, имбирь, корицу и цедру лимона.
Пряности для печенья / Фото новый канал
- Заранее выньте масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Добавьте масло в муку и замесите тесто.
- Сформируйте из теста шар и заверните в слой пищевой пленки. Отправьте готовое тесто в холодильник на несколько часов.
- Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной около 1 сантиметра.
- С помощью стакана или специальной формы вырежьте из теста круглое печенье.
- Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте печенье в течение 10–12 минут.
- Готовое печенье охладите. Смажьте его джемом и соедините попарно.
Имбирное печенье с сахарной пудрой / Фото Новый канал
- Растопите шоколад на паровой бане. Орехи порубите ножом в крошку.
- Смажьте печенье шоколадом и посыпьте ореховой крошкой.
- Подавайте печенье к столу. Приятного аппетита!