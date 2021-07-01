Имбирное печенье – ароматная и пряная выпечка с добавлением имбиря, корицы, гвоздики и перца. Именно эти пряности добавляют сладкой выпечке невероятного аромата и вкуса.

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Приготовить домашнее лакомство довольно легко, а декорировать имбирное печенье можно айсингом, сахарной пудрой или шоколадом.

Рецепт имбирного печенья

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 480 ккал

Ингредиенты:

– 280 г пшеничной муки;

– 130 г миндальной муки;

– 150 г сахарной пудры;

– цедра половины лимона;

– 1/3 ч. л молотой гвоздики;

– 1/3 ч. л молотой корицы;

– ½ ч. л молотого имбиря;

– 240 г сливочного масла;

– щепотка соли.

Ингредиенты для декора:

– 120 г черного шоколада;

– 75 г ягодного или фруктового джема;

– 50 г жареных орехов по вкусу.

В большой миске смешайте миндальную и пшеничную муку. Добавьте в муку сахарную пудру, соль, гвоздику, имбирь, корицу и цедру лимона.





Пряности для печенья / Фото новый канал

Заранее выньте масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Добавьте масло в муку и замесите тесто. Сформируйте из теста шар и заверните в слой пищевой пленки. Отправьте готовое тесто в холодильник на несколько часов. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной около 1 сантиметра. С помощью стакана или специальной формы вырежьте из теста круглое печенье. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте печенье в течение 10–12 минут. Готовое печенье охладите. Смажьте его джемом и соедините попарно.





Имбирное печенье с сахарной пудрой / Фото Новый канал

Растопите шоколад на паровой бане. Орехи порубите ножом в крошку. Смажьте печенье шоколадом и посыпьте ореховой крошкой. Подавайте печенье к столу. Приятного аппетита!