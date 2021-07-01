Имбирное печенье – ароматная и пряная выпечка с добавлением имбиря, корицы, гвоздики и перца. Именно эти пряности добавляют сладкой выпечке невероятного аромата и вкуса.

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Приготовить домашнее лакомство довольно легко, а декорировать имбирное печенье можно айсингом, сахарной пудрой или шоколадом.

Рецепт имбирного печенья

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4 – 5
  • Калорийность на 100 граммов: 480 ккал
  1. В большой миске смешайте миндальную и пшеничную муку.
  2. Добавьте в муку сахарную пудру, соль, гвоздику, имбирь, корицу и цедру лимона.


    Пряности для печенья / Фото новый канал
     
  3. Заранее выньте масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Добавьте масло в муку и замесите тесто.
  4. Сформируйте из теста шар и заверните в слой пищевой пленки. Отправьте готовое тесто в холодильник на несколько часов.
  5. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной около 1 сантиметра.
  6. С помощью стакана или специальной формы вырежьте из теста круглое печенье.
  7. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте печенье в течение 10–12 минут.
  8. Готовое печенье охладите. Смажьте его джемом и соедините попарно.


    Имбирное печенье с сахарной пудрой / Фото Новый канал
     
  9. Растопите шоколад на паровой бане. Орехи порубите ножом в крошку.
  10. Смажьте печенье шоколадом и посыпьте ореховой крошкой.
  11. Подавайте печенье к столу. Приятного аппетита!